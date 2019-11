KG-Ringer müssen Dämpfer hinnehmen

Ein Rückrunden-Auftakt nach Maß mit zwei Siegen, dann der Dämpfer: Am Samstag gab es für die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt auf der Matte der KG Weitenau-Wieslet lediglich eine Punkteteilung. Beim 17:17 verhinderte vor allem Verletzungspech einen weiteren Erfolg der Oberschwaben.

Trotz eines 7:9-Pausenrückstands wähnte sich die KG noch auf der sicheren Seite. Die Trümpfe sollten ja noch stechen. Doch dann nahm die Misere ihren Lauf. Stabil stehend und 3:0 in Führung liegend verdrehte sich Christoph Dornfeld bei einem Angriff Thomas Bachmanns derart das Knie, dass er sich kurz behandeln lassen musste. Im Weiteren versuchte Dornfeld per Defensivstrategie das Beste draus zu machen und wenigstens eine Höchstwertung zu vermeiden, was aber wegen zunehmender Schmerzen scheiterte und ihn letztlich zur Aufgabe zwang. Dennoch standen die Zeichen weiter auf Sieg für die Gäste, zumal Adrian Wolny seiner Favoritenrolle gerecht wurde und gegen Zorhab Ohanian nach dem ersten Durchgang mit 13:0 führte. Dann aber brach er ein und überstand knapp die Verletzungszeit (maximal zwei Minuten), um die Begegnung fortzusetzen. Kaum mehr in der Lage, sein Abwehrverhalten zu steuern, hielt Wolny gerade noch ein 13:10 bis zum Schlussgong.

Zum Auftakt spielte sich das Geschehen aus Sicht von KG-Trainer Dariusz Jelen im kalkulierten Rahmen ab. Wegen Wadenproblemen war Moritz Buck geschont worden, für ihn kämpfte Claudio Hasel. Chancenlos wurde er von Svetlin Shindov in weniger als einer Minute mit 0:15 technisch überrannt. Ein 12:2 von Timofei Xenidis über Marcus Mickein brachte den Anschluss, bevor Magomed Makaev schon die erste Aktion gegen Maximilian Tröndlin zum Schultersieg nutzte. Konditionell gefestigt zeigte sich Mirco Lemaic, der gegen Michael Herzog seinen Offensivdrang zwar sechs Minuten durchhielt, aber beim 4:11 erneut unnötige Gegenzähler kassierte. In der Partie zwischen Lukas Buck und Simon Dürr sah der KG-Trainer seinen Akteur erheblich benachteiligt, da Mattenleiter Günter Laier den Baienfurter trotz aktiver Ringweise immer wieder in die Bodenlage beorderte. Dürr wusste die Situation zu nutzen und sorgte mit dem 9:0 für die 9:7-Halbzeitführung der Gastgeber.

Nach Dornfelds verletzungsbedingter Aufgabe und Wolnys knappem Erfolg gingen die Baienfurter maximal noch von einem Unentschieden aus, denn wie abzusehen gab Waldemar Lehn gegen Jonas Dürr eine Höchstwertung ab, diesmal per Schulterniederlage. 9:17 lag die KG bei zwei noch ausstehenden Begegnungen hinten – allerdings gab es noch die Trumpf-Asse Valeriu Toderean und Kevin Henkel.

Diese beiden Ringer erfüllten die Erwartungen: Toderean legte gegen den überforderten Stefan Kilchling mit 19:0 vor. Freistiler Henkel besaß sogar die Dreistigkeit, gegen Dennis Kronenberger eine greco-typische Souplesse anzubringen und gewann ungefährdet mit 15:0.