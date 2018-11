KG-Ringer kassieren weitere zwei Niederlagen

Wieder nichts Zählbares, und das innerhalb weniger Stunden gleich zweimal – so lautet die magere Bilanz der Bezirksliga-Ringer der KG Baienfurt II-Friedrichshafen. Zunächst verloren die Oberschwaben mit 6:28 beim KSV Tennenbronn II, zu Hause folgte eine 10:25-Niederlage gegen den KSV Trossingen.

Das Ziel, die Mannschaft voll zu besetzen, hat gegen Trossingen nur bedingt geklappt. Claudio Hasel, der zum Ergebnis einen spektakulären 20:17-Punktsieg gegen Michael Selenko beitrug, wurde wegen seines folgenden Einsatzes in der Oberliga als Doppelstarter wieder gestrichen. So blieben der KG II noch acht Zähler aus der kampflosen Vier durch Raphael Müller und den Disqualifikationssieg Heshmat Akbaris gegen Dimitri Liebrecht. In Tennenbronn kämpfte die Ach-Bodensee-Truppe in Unterzahl. Punkte fuhren Tobias Streber (6:2 gegen Raphael Nagel) und Heshmat Akbari per Schultersieg über Frederik Mrokon ein.

KG II-Friedrichshafen – KSV Tennenbronn II 6:28: 57 kg, Griechisch-römisch: Raphael Müller – Jakob Moosmann Schulterniederlage, Zwischenstand 0:4; 130 kg, Freistil: KG ohne Vertreter, Zw. 0:8; 61 kg, Fr: Claudio Hasel – Eduard Jung 0:16 techn. Niederlage, Zw. 0:12; 98 kg, Gr: Markus Dreher – Mathias Pfaff 2:7 Punktniederlage, Zw. 0:14; 66 kg, Gr: Noel Mayr – Benjamin Nagel Schulterniederlage, Zw. 0:18; 86 kg, Fr: Fabian vom Felde – Thorsten Götz 7:14 Punktniederlage, Zw. 0:20; 71 kg, Fr: Stefan Bodenmüller – Felix Lehmann Schulterniederlage, Zw. 0:24; 80 kg, Gr: Heshmat Akbari – Frederik Mrokon Schultersieg, Zw. 4:24; 75 kg, Gr: Tobias Streber – Raphael Nagel 6:2 Punktsieg, Zw. 6:24; 75 kg, Fr: Hormtulla Hajizada – Daniel Herrmann Aufgabe.

KG II-Friedrichshafen – KSV Trossingen 10:25: 57 kg, Gr: Müller kampflos, Zw. 4:0; 130 kg, Fr: Dreher – Andy Ruf 2:4 Punktniederlage, Zw. 4:1; 61 kg, Fr: Hasel – Michael Selenko 20:17 Punktsieg, Zw. 6:1; 98 kg, Gr: Fabio Santarossa – Marvin Grosch Schulterniederlage, Zw. 6:5; 66 kg, Gr: Mayr – Sascha Grohs Schulterniederlage, Zw. 6:9; 86 kg, Fr: vom Felde – Alexander Kinzel Schulterniederlage, Zw. 6:13; 71 kg, Fr: René Zirn – Roberto de Gaetano Schulterniederlage, Zw. 6:17; 80 kg, Gr: Akbari – Dimitri Liebrecht Disqualifikationssieg, Zw. 10:17; 75 kg, Gr: Streber – Daniel Ehler 0:15 techn. Niederlage, Zw. 10:21; 75 kg, Fr: Zainullah Reza – Adrian Rubach Schulterniederlage.