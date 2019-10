KG-Ringer kassieren ein Debakel wie lange nicht mehr

Zuerst die Freude über den nachträglichen Sieg gegen TuS Adelhausen II, dann die Erleichterung über den Zittererfolg gegen den ASV Ladenburg, und jetzt ein krasser Absturz – die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt erlebten am Samstag auf der Welle der Euphorie beim KSV Hofstetten mit 5:32 ein Debakel wie lange nicht mehr.

„Was war da los?“, mag sich manch einer gedacht haben, der sich die aktuellen Ergebnisse auf der Webseite der Baienfurter Ringer angeschaut hat. Mit genau dieser Frage wurde auch KG-Trainer Dariusz Jelen in der Hofstettener Gemeindehalle konfrontiert, als der Trainer der Gastgeber, Manuel Krämer, es kaum fassen konnte, was da abging. Er kannte die zurückliegenden Ergebnisse der Oberschwaben und rechnete mit Gegenwehr auf Augenhöhe, aber nicht mit den geradezu mühelosen Aktionen seines KSV-Kaders. Was also war passiert? Dariusz Jelen konnte es selbst kaum glauben. „Sohayb Musa musste bei der Polizei einen Bereitschaftsdienst übernehmen, Patrick Sorg war beruflich verhindert und Kevin Henkel ist noch verletzt. Und schon hast du ein Riesenproblem“, meinte Jelen.

Nur Makaev kämpft und punktet

Die KG-Ringer versuchten zwar, dieses Problem irgendwie zu lösen, aber die Möglichkeiten erwiesen sich als sehr beschränkt. So führten Jelen, Sportmanager Michael Merk und Vorstand Markus Bohmeier etliche Telefonate, aber letztlich erfolglos. Auch diverse Ringer aus der aufgelösten zweiten Mannschaft waren nicht verfügbar, sodass bis in den Nachwuchsbereich gegriffen werden musste, um wenigstens ein paar Punkte zu retten, anstatt mit 0:40 unterzugehen.

Durch den Einsatz von Raphael Müller in der leichtesten Kategorie (57 kg) rückten die anderen Akteure eine Gewichtsklasse auf. Die 71-kg-Klasse blieb allerdings unbesetzt. Von der unbesetzten 98-kg-Position der Gastgeber profitierte Timofei Xenidis, der damit den Achringern zumindest eine Höchstwertung bescherte. Ansonsten punktete einzig Magomed Makaev durch einen 5:3-Sieg über Marius Allgaier für die Gäste. Das restliche Geschehen bestimmten die Hofstettener komplett durch technische Siege.

Im Lager der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt will man den desaströsen Ausrutscher so schnell wie möglich abhaken und die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben einstimmen. „Ich gehe davon aus, dass wir kommenden Samstag den Kader wieder vollständig an Bord haben. Das sollte reichen, um gegen den AV Sulgen wieder Boden gutzumachen“, gibt sich Trainer Dariusz Jelen vor dem Heimkampf am Samstag um 20 Uhr kämpferisch.