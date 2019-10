KG-Ringer bleiben zu Hause ungeschlagen

In einer spannenden Begegnung besiegten die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag den KSV Rheinfelden mit 17:16. Damit bleibt die Achtruppe in der heimischen Sporthalle unbesiegt und steht in der Tabelle auf Rang zwei.

Das Resultat zeigte dabei allerdings einen knapperen Ausgang als es im tatsächlichen Verlauf war. In der letzten Partie des Abends feierte der KG-Zugang Valeriu Toderean seine Premiere, was natürlich sowohl von Zuschauern als auch Betreuern mit Spannung verfolgt wurde. Der Moldawier traf auf Manuel Kingani, der bisher mit respektablen Ergebnissen überzeugte. Unabhängig des Ausgangs dieser Begegnung stand der Mannschaftserfolg der KG beim Stand von 17:12 bereits fest, doch Toderean war auf einen standesgemäßen Abschluss aus. Und der KG-Ringer legte mit spektakulären Aktionen los und lag nach Runde eins mit 14:3 vorne. Im zweiten Durchgang zeigte sich aber ein anderes Bild: Toderean geriet zunehmend in Bedrängnis, gab Punkt um Punkt ab und wurde am Ende wegen Passivität sogar noch disqualifiziert. Angesichts des Gesamtverlaufs der Partie wurde die Entscheidung von Mattenleiter Christoph Heckele als hart empfunden, aber es änderte nichts und der Moldawier ging enttäuscht von der Matte.

Die Erklärung für diesen Einbruch war zu dem Zeitpunkt nur den KG-Betreuern bekannt: Vor zwei Wochen hatte sich Toderean im Training den Kiefer gebrochen und ging deshalb gehandicapt in die Begegnung. Zur besseren Heilung war sein Ober- und Unterkiefer verdrahtet, dadurch fiel ihm das Atmen so schwer, dass er das Tempo nur eine Runde lang durchhielt. Grund zu Hadern hatten KG-Trainer Dariusz Jelen und Sportmanager Michael Merk dennoch nicht, denn von der Klasse, die der Moldawier in gesundem Zustand auf die Matte bringen dürfte, zeigten sie sich überzeugt.

Wieder ein nachträglicher Sieg

Moritz Buck sorgte mit einem 5:0 gegen Patrick Hinderer für eine starke Eröffnung. Danach hatte Mirco Lemaic mit Ferenc Almasi den besten Vertreter der Liga im Schwergewicht zum Gegner. Die Baienfurter Betreuerecke hoffte auf ein moderates Ergebnis, was sich aber nur eine Halbzeit lang erfüllte, als der KGler mit 0:7 hinten lag. Schon 30 Sekunden nach Wiederanpfiff setzte der Gästeringer erfolgreich zum Schultersieg an. Mit erstaunlichen Reflexen auch in bedrängten Situationen sorgte Magomed Makaev für die erste Höchstwertung der Gastgeber, indem er Bayram Garip nach einer Minute schulterte. Relativ knapp verpasste Timofei Xenidis beim 11:0 gegen Eduard Frick das Maximum. Für einen kurzen Überraschungsmoment sorgte Claudio Hasel mit einer Zweierwertung gegen Vincent von Czenstkowski, der sich aber mit 17:2 wie erwartet überlegen durchsetzte.

Den 9:8 Halbzeit-Vorsprung der KG baute Sohayb Musa beim 7:4 gegen den ebenbürtigen Kevin Kähmy mit starken Bodenaktionen aus. Patrick Sorg nutzte gegen Fabian Wepfer ebenfalls seine Vorzüge am Boden zu einem 8:2. Nach Marcel Bolduans Schulterniederlage gegen Sebastian von Czenstkowski waren die Gäste auf 12:13 herangerückt. Dann demonstrierte Adrian Wolny gegen Andrius Reisch seine Klasse und ließ beim überlegenen 19:4 keine Fragen offen.

Nachdem vergangene Woche der württembergische Ringerverband dem Sulgener Valentin Lupu nachträglich die Punkte wegen nicht erlaubtem Doppeleinsatz versagte, wurde aus dem 13:13 vom vergangenen Kampftag jetzt ein 17:9 zugunsten der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt. Als Folge rückten die Achringer mit nunmehr 12:4 Zählern auf Platz zwei der Tabelle vor.