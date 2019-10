KG rettet sich spät zu einem Punkt

Nach einem spannenden Regionalliga-Duell zwischen der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt und dem AV Sulgen trennten sich die beiden Mannschaften in der Baienfurter Sporthalle mit 13:13. Mit 9:5 Punkten behaupten die Achringer den vierten Platz der Tabelle.

Insbesondere auf den homogenen Auftritt der Truppe führte KG-Trainer Dariusz Jelen das Resultat zurück. „Jeder hat alles gegeben, um noch einen Tick mehr herauszuholen“, sagte Jelen beeindruckt. Vor allem Adrian Wolny, der als Freistiler im klassischen Stil eingesetzt war, zeigte ungeahnte Qualitäten. Zweimal konterte er den hoch eingeschätzten Jannik Malz, einen der führenden Akteure der Liga in dieser Kategorie, bei dessen Oberlage aus und nahm selbst jeweils zwei Zähler mit. So konnte der Sulgener nicht davonziehen und den sich bis zehn Sekunden vor dem Schlussgong andeutenden 14:13-Sieg seiner Mannschaft nicht halten. Das zu diesem Zeitpunkt bestehende 6:4 von Malz hätte ein 2:0 gebracht, aber Wolny ließ nicht locker und drängte seinen Kontrahenten noch ins Mattenaus. Die so erlangte Wertung für den KGler reduzierte das Ergebnis für Malz auf 6:5, die Punktausbeute für die Gäste auf 1:0, wodurch der Baienfurter das Unentschieden rettete. Es war der glückliche Schlusspunkt einer Begegnung, in deren Verlauf ein möglicher Erfolg auch ein wenig verschenkt wurde.

Lemaic riskiert zu viel

Marcel Bolduans Reaktion nach zunächst taktischer Vorgehensweise gegen Marco Eckl kam zu einem Zeitpunkt, als es bereits zu spät war, um das Ruder noch herumzureißen. Am 3:0 seines Gegners konnte Bolduan in der letzten Kampfminute nicht mehr rütteln. Mit einer knappen Punktniederlage gegen Vasil Imerlischvili hätte Mirco Lemaic entscheidende Gegenzähler einsparen können, doch anstatt in einer Zwiegriffsituation am Mattenrand nur eine Einserwertung abzugeben, ließ er sich zu einer Souplesse hinreißen. Als Folge landete er auf den Schultern, wodurch die Gäste vier Punkte erhielten.

Unterm Strich überwog aber das Kollektiv, das seinen Zusammenhalt eindrucksvoll demonstrierte. Dynamisch legte Moritz Buck vor und zeigte mit einem technischen 20:4 über Samuel Moosmann seine Klasse. Ohne Chance agierte Claudio Hasel beim 0:16 gegen Valentin Lupu. Der Ausgleich durch den Schultersieg Timofei Xenidis‘ über David Schulze folgte. Hoch motiviert bekämpfte der aufgerückte Magomed Makaev den starken Robin Hezel, musste durch seine riskante Vorgehensweise allerdings auch Gegenwertungen in Kauf nehmen. Am Ende des 9:7-Punktsiegs entschuldigte sich der KGler dafür, dass er nicht mehr herausgeholt hatte, beeindruckte aber seinen Trainer, der diese charakterlich starke Geste lobend hervorhob.

Mit einem 9:8-Vorsprung der Baienfurter ging es in die zweite Hälfte, wo Sohayb Musa beim 7:0 gegen Valentin Baier ebenfalls knapp an einer höheren Punktzahl vorbeischrammte (ab acht Zählern Vorsprung gibt es drei Mannschaftspunkte anstatt zwei). Aber genauso wie der KGler vorwärts drängte, entzog sich der Sulgener dem Kampf und offenbarte seine klar vorgegebene Mission: mit allen Mitteln Wertungen vermeiden. Im Gegenzug stemmte sich der stark aufgelegte Lukas Buck, der für den erkrankten Patrick Sorg einsprang, mit verbissenem Willen gegen eine höhere Niederlage und ermöglichte Andreas Moosmann nur ein 7:1. Vor Adrian Wolnys Rettungsaktion hielt Kevin Henkel mit einem 5:2 gegen den georgischen Kaderringer Dimitri Basillashvili die KG im Rennen.