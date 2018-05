KG-Nachwuchsringer feiern Erfolge

Von den Bezirksmeisterschaften der Jugend und Aktiven in Sulgen (griechisch-römisch) und Hornberg (Freistil) sind die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt mit 17 Medaillen zurückgekehrt. Die Jugendringer der KG sind zudem Meister in der Bezirksliga geworden.

Bei den Bezirksmeisterschaften schnitten Danny Mayr und Merdijan Kadrijai laut Mitteilung am besten ab. Beide Ringer holten sich jeweils zwei Goldmedaillen. Ebenfalls sehr erfolgreich waren Oscar Härdtner mit Gold und Silber, Ruwen Hund mit zweimal Silber, William Lehn mit Gold und Bronze sowie Anes Qullumi mit zweimal Silber. Eine weitere Goldmedaille holten sich Maxim Hafner und Maxim Buchkammer (zusätzlich noch fünfter Platz griechisch-römisch).

Emma Bohmeier erkämpfte sich unter den Jungs Platz zwei, Iwan Lengle und Patrik Budor wurden jeweils Dritter, Budor zudem Vierter. Paul Bohmeier und Nikita Richter kämpften sich je zweimal auf Platz vier, Noah Can Baur wurde Fünfter.

Bei den Aktiven wurde Heshmat Akbari Bezirksmeister in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm. Raphael Müller in der Klasse bis 52 Kilogramm wurde zweimal Vizemeister. Hormat Hijizada platzierte sich auf Platz fünf (70 Kilogramm), Noel Mayr wurde Sechster und Siebter in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm.

Bei den Bezirksmeisterschaften setzte der Nachwuchs der KG damit die Erfolge aus der Bezirksliga fort. Dort holten sich die „Mattenfüchse“ der Baienfurter die Meisterschaft. Lediglich zwei Auswärtskämpfe verloren die Oberschwaben, mit 20:4 Punkten setzten sie sich vor dem AB Aichhalden (16:8), der KG Wurmlingen/Tuttlingen (15:9), Eiche Radolfzell II (10:14), Tennenbronn II (9:15), SV Triberg (8:16) und dem AV Hardt (6:18) durch. In der Regel kämpfen in der Bezirksliga acht Mannschaften, der KSV Winzeln musste seine Mannschaft allerdings kurzfristig krankheitsbedingt zurückziehen. Die Meisterschaft perfekt machte die KG mit dem Heimsieg gegen den Tabellenzweiten AB Aichhalden.

Um in der Schüler-Bezirksliga mitkämpfen zu dürfen, müssen Vereine zehn Ringer in den verschiedenen Gewichtsklassen (bis 25 kg, bis 28 kg, bis 31 kg, bis 34 kg, bis 38 kg, bis 42 kg, bis 48 kg, bis 57 kg, bis 66 kg und bis 75 kg) stellen. Dazu sind Ersatzringer notwendig, um Verletzungen oder Überschreiten des Gewichtslimits zu kompensieren. Gerungen wird wie bei den Aktiven in den Stilarten Freistil und griechisch-römisch. „Die Kunst der Trainer und Betreuer liegt nicht nur darin, zehn Ringer auf die Matte zu bringen, sondern zusätzlich zu schauen, dass alle das Gewicht Woche für Woche haben“, sagt Jugendleiter Alexander Härdtner. „Und das bei einem Altersbereich von sieben Jahren bis zu 15 Jahren.“

Zwei- bis viermal pro Woche trainieren die KG-Nachwuchskämpfer in Baienfurt. Neben den Wettkämpfen in der Liga gibt es zahlreiche Turnier, darunter auch in Österreich. Das nächste wichtige Turnier für die älteren Baienfurter Ringer sind die Württembergischen Meisterschaften im Februar.