KG holt viermal Gold bei den Württembergischen

Die Mattenfüchse der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben sich bei den Württembergischen Meisterschaften A,B,C/Jugend in Ehningen (freistil) und in Tuttlingen (griechisch-römischer Stil) in guter Form präsentiert. Sieben Medaillen konnten errungen werden wobei gleich viermal eine Goldmedaille auf der Brust der Jungathleten baumelte.

In besonderer Weise traten dabei Paul Bohmeier und Danny Mayr in Erscheinung, die bei ihren Doppelstarts jeweils den ersten Platz im freien Stil und die Silbermedaille im griechisch-römischen Stil erkämpfen konnten. Eine weitere goldene holten sich William Lehn, der zusätzlich den 4. Platz in Tuttlingen holte und Moritz Buck in der ältesten Jugendklasse.

Für Moritz Buck bedeutete dies außerdem die Qualifikation für die anstehenden Deutschen Meisterschaften im Frühjahr. Gabriel Müller steuerte eine Bronzemedaille bei und Raphael Müller würde Fünfter sowie Noel Mayr bei seinem Doppelstart Siebter und Elfter.