KG fehlt nur noch ein Sieg zum Titel

Die Oberliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt können schon am Samstag in Sachen Meisterschaft alles klar machen. Dazu müsste der TSV Ehningen besiegt werden, der bei 15:9 Zählern als Tabellendritter die KG zum kleinen Spitzenduell erwartet. Dass die Meisterschaft kurz bevorsteht, liegt auch am Sieg von Jan Zirn im Nachholkampf in Nendingen.

Denn der Sieg gegen den ASV Nendingen vom 10. November ist jetzt offiziell. Am Dienstag fand in der Nendinger Donauhalle der Nachholkampf zwischen Jan Zirn und Ivan Polisciuc statt, den der KG-Ringer sicher und souverän mit 6:1 gewann. Der vorläufige 15:14-Erfolg wurde damit auf ein 17:14 festgeschrieben, sodass die Oberschwaben mit 22:0 Punkten weiterhin eine lupenreine Weste aufweisen. „Unter normalen Umständen wäre ich vor dem Nachholkamp entspannt gewesen“, sagt KG-Vorstand Markus Bohmeier. „Jan ist in dieser Saison einfach in starker Form.“ Doch weil sich Zirn bei der U23-Weltmeisterschaft in Rumänien an der Schulter verletzt hatte, war bis Anfang der Woche nicht klar, ob er in Nendingen würde kämpfen können. Zirn reiste extra noch zum Arzt der Nationalmannschaft nach Saarbrücken. Der gab letztlich sein Okay.

In Ehningen kann es jetzt also schon zum Titel reichen. „Wir haben aber noch nichts geplant“, sagt Bohmeier. Es wird also kein Sekt kaltgestellt, auch Meistershirts sind nicht an Bord. Nimmt man das Vorkampfergebnis zum Vergleich, so scheinen die Verhältnisse klar. Mit 27:4 verpassten die Oberschwaben den Ehningern am fünften Saisonkampftag eine deftige Abfuhr. Wie immer aber mahnt KG-Trainer Dariusz Jelen zur Vorsicht: „Die Ehninger haben zuletzt 15:9 gegen Benningen gewonnen und sind noch immer am Ball.“ Da fraglich ist, ob alle Stammakteure der Baienfurter uneingeschränkt startklar sind (siehe Jan Zirn), wird mit entschiedener Gegenwehr der Ehninger gerechnet. Die Gunst der Stunde nutzen, wird deren Devise lauten, denn in Constantin Bulibasa (61 kg), Simon Prochazka (75 kg, Freistil) und Jan Platter sind die Gastgeber auf Schlüsselpositionen gut besetzt. Hinzu kommt das Aufeinandertreffen von Timofei Xenidis mit Ex-KGler Micheil Tsikovani, das der KG-Grieche im Vorkampf nur mit 6:4 zu seinen Gunsten entschied.