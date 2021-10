KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ist Herbstmeister

Durch einen deutlichen 23:8-Erfolg auf der Matte des KSV Tennenbronn haben die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag ihrer Mission Titelgewinn erneut Nachdruck verliehen. Zum Ende der Vorrunde steht für die KG bei 16:2 Punkten schon mal die Herbstmeisterschaft als Zwischenstation.

Nachwuchsringer geht mutig zu Werke

Spannend wurde es durchaus ein wenig in der Tennenbronner Sporthalle, zumal die Gäste verletzungsbedingt auf Moritz Buck verzichten und deshalb das Mannschaftsgefüge im unteren Bereich verschoben mussten. Die 57-kg-Klasse wurde mit William Lehn aus der eigenen Jugend besetzt. Lehn kämpft normalerweise in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga. Gegen Sven Herrmann ging er mutig ans Werk, kam zu eigenen Wertungen und hielt sich immerhin fünf Minuten, bevor er mit 5:20 die Überlegenheit seines erfahrenen Kontrahenten anerkennen musste.

Als Folge der Rochade rückte Alexander Tonn in die 61-kg-Kategorie, wo er im klassischen Stil auf Julian Gölz traf. Taktisch klug kompensierte Freistiler Tonn seinen Nachteil und nahm beim 1:1 den Punktsieg aufgrund der Letztwertungsregel mit. Gleich 39 Wertungspunkte fielen in der Partie der 66-kg-Klasse, in der sich Magomed Makaev als weiterer Teil der Umstellung wiederfand. Im hektischen Match gegen Leon Schetterer kam der KG-Ringer zu reichlich Wertungen, hatte aber am Ende mit 12:27 das Nachsehen. Da zuvor David Stumpe im Gigantenduell gegen den 111-Kilo-Mann Cristian Chira mit schnellen Aktionen einen technischen 18:2-Erfolg erzielt und Timofei Xenidis mit 16:0 über Miroslav Geshev triumphiert hatte, lagen die Baienfurter zur Pause hauchdünn mit 9:8 vorn.

Spitzenkämpfer ist erstmals richtig gefordert

Die zweite Halbzeit bestimmten dann allerdings die Oberschwaben, die durch Simon Weißhaars konzentriertem 11:1-Sieg gegen Lukas Brenn die Serie eröffneten. Ausgerechnet Lukas Buck, der seine seit Saisonbeginn währende Flaute beendete und mit einem überzeugenden technischen Sieg (15:0) über Jans Staiger zum großen Wurf ausholte, sorgte für die Vorentscheidung für die KG. Sehr zur Freude des Baienfurter Trainers Dariusz Jelen, der sich von Lukas Buck nun den für die zweite Rundenhälfte nötigen Auftrieb erhofft.

Anschließend überzeugte David Wolf auch eine Gewichtsklasse höher (80 kg) und spielte gegen den erfahrenen Timo Nagel beim 10:2 seine Schnelligkeit aus. Mit dem nun feststehenden Mannschaftserfolg im Rücken agierte Adrian Wolny clever und steuerte gegen Mathias Schondelmaier einen ungefährdeten 6:1-Sieg bei. Zum ersten Mal echt gefordert in dieser Regionalligasaison wurde Valeriu Toderean, der seinen ebenbürtigen Kontrahenten Fabian Reiner mit 10:7 niederkämpfte.