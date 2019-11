KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt bezwingt den Spitzenreiter

In einer denkwürdigen Begegnung haben die Regionalliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag den unangefochtenen Tabellenführer SRC Viernheim mit 23:10 bezwungen. Einmal mehr erwies sich die Baienfurter Sporthalle als uneinnehmbare Festung.

Die Ränge waren voll besetzt. Rechnete man die zahlreichen Zuschauer auf den mobilen Tribünen hinzu, war es unübersehbar: das war die Rekordkulisse der Saison. Es verbreitete sich eine energiegeladene Stimmung, die die KG-Akteure von einer Höchstleistung zur nächsten trieb. Die Viernheimer hatten sich schon beim Wiegen siegessicher gegeben, nach dem Eindruck von KG-Trainer Dariusz Jelen waren sie fast überheblich. „Sie wussten schon um unseren starken Mittelblock mit Adrian Wolny, Valeriu Toderean und Kevin Henkel, aber darüber hinaus wollten sie das Ding klar schaukeln“, meinte Jelen.

Zunächst schien für den nordbadischen Stemm- und Ringclub das Konzept aufzugehen. In der vorgezogenen Partie der 86-kg-Klasse war der für die Gastgeber direkt von der Arbeit eingesprungene Fabian vom Felde dem international erfolgreichen Matthias Schmidt nicht gewachsen (0:16). Auch in der 57-kg-Kategorie sah es nach einem Erfolg für Viernheim aus, denn Moritz Buck fand gegen Yulian Grajdan zuerst kaum einen Ansatz und lag nach dem ersten Durchgang mit 2:10 zurück. Die zweite Runde dümpelte knapp eine Minute so dahin, dann landete der Baienfurter den Glücksgriff des Abends: per Hüftschwung beförderte Buck seinen Kontrahenten auf die Schultern, was einen frenetischen Jubelsturm auslöste.

Sieg mit Platzwunde

Die KG-Ringer agierten fortan wie entfesselt, phasenweise wurden die Gäste regelrecht vorgeführt. Timofei Xenidis schulterte Alishah Atimzada nach eineinhalb Minuten. Der sah sich dabei regelwidrig attackiert und ging Xenidis tätlich an, was zur Roten Karte durch Mattenleiter Gideon Bibba führte. Als sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, waren wieder die Gäste am Zug. Gegen Horst Lehr lief Magomed Makaev immer etwas hinterher. Am Ende holte er das Beste raus – ein 8:15, das nur zwei Punkte für Lehr brachte. Die nächste Partie endete für Mirco Lemaic mit einer Platzwunde an der Stirn, als er Julian Scheuer nach einer Minute schulterte. Noch nicht ganz fertig behandelt, hüpfte Lemaic in die Fan-Ecke und ließ sich feiern.

Ungläubige Verwunderung machte sich breit in der Halle: Die Oberschwaben führten zur Pause mit 12:6. Die betretene Miene von SRC-Mannschaftsführer Toni Seifert ließ erahnen, dass ihm Böses schwante. Zuerst kämpfte Lukas Buck Mirko Hilkert mit 2:1 nieder. Dann ließ Adrian Wolny seinem Gegner Shyukri Shyukriev beim 16:0-Erfolg keine Chance. Zwischendurch punkteten die Gäste, als Waldemar Lehn den Lückenfüller gab und beim 0:15 gegen Florian Scheuer nichts ausrichten konnte.

Dann durften sich die Zuschauer auf den Schlussakt freuen, der als Finale Grande zelebriert wurde. Seine technische Klasse spielte Valeriu Toderean gegen Pascal Hilkert aus (16:0), bevor Kevin Henkel gegen Sebastian Schmidt noch für erheiternde Momente sorgte. Der mehrfache deutsche Jugendmeister Schmidt überragte den KGler um eine Kopflänge und wurde ob seiner langgliedrigen Ausmaße und deshalb eher schlaksig wirkenden Bewegungen ziemlich unterschätzt. Henkel brachte fast keine Oberlage durch und geriet am Ende geriet in die Unterlage, drückte sich aber durch eine Brücke energisch aus der prekären Situation. Es spielte aber keine Rolle mehr, dass Henkel beim 8:2 nur zwei Zähler holte anstatt drei.