KG Baienfurt feiert Vizemeisterschaft vor toller Kulisse

Mit einem klaren 26:10-Erfolg über den KSV Schriesheim ist den Regionalliga-Ringern der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ein krönender Abschluss der Saison gelungen. Dass die finale Partie vor heimischem Publikum stattfand, gab dem Ganzen eine besondere Note.

Erneut waren es die Fans, die in der Baienfurter Sporthalle einmal mehr jene besondere Stimmung aufkommen ließen, von der sich regelmäßig auch die Gastmannschaften beeindrucken lassen. Fast 800 Zuschauer hatten beinahe die vorhandenen Platzkapazitäten gesprengt und den Achringern eine Kulisse beschert, die in der Liga ihresgleichen sucht. Da gibt es viele Gänsehautmomente, und auch hartgesottene Verantwortliche der KG wie Sportmanager Michael Merk können sich dieser Atmosphäre kaum entziehen. „Das ist schon einzigartig, vom Einmarsch der Kontrahenten, über die antreibende Energie des Fanclubs bis hin zu den emotionalen Ausbrüchen der Akteure nach ihren Siegen, das hat richtig was“, meinte Merk begeistert. Dem konnte Trainer Dariusz Jelen nur zustimmen und überhaupt der Saison einen überragenden Verlauf bescheinigen. Dass die Baienfurter Vizemeister werden würden, hatte im Lager der Oberschwaben keiner auf der Rechnung. Nach dem Aufstieg war der Klassenerhalt das Ziel.

Glück spielte im Verlauf der Saison durchaus eine Rolle. „Mit unseren Topleuten konnten wir Erfolge manchmal auch erzwingen, und knappe Begegnungen endeten zu unseren Gunsten. Dadurch haben wir den Anspruch an uns selbst gesteigert“, sagte Merk. Die KG wollte ohne Heimniederlage bleiben – das gelang zum zweiten Mal in Folge. Die letzte Heimniederlage gab es am 28. Oktober 2017 mit 9:20 gegen die KG Fachsenfeld-Dewangen. Am Ende stand damals die Vizemeisterschaft in der Oberliga. Auf dem Weg zum zweiten Platz in der diesjährigen Regionalliga besiegten die Oberschwaben als einziges Team den Titelträger RSC Viernheim – natürlich im Baienfurter Hexenkessel.

Das Geschehen am Samstag fanden Trainer und Sportmanager dagegen eher unspektakulär. Zum Auftakt kam Claudio Hasel kampflos zu Punkten, während Mirco Lemaic gegen Schaman Kasumov beim 0:16 kaum etwas zu bestellen hatte. Dafür setzte sich Moritz Buck gegen den früheren KG-Ringer Alexander Hirth mit 18:2 technisch durch. Fabian vom Felde ging gegen den Schriesheimer Attila Tamas auf die Schultern. Magomed Makaevs siegte klar mit 18:0 über Marc Hartmann.

Schultersieg nach drei Sekunden

Nach der Pause erhöhte Timofei Xenidis den Halbzeitvorsprung von 12:8 um zwei Zähler, die er gegen Rahmatullah Moradi in sicherer Weise mit 5:1 holte. Für Adrian Wolny ging es gegen Maxim Perpelita in erster Linie darum, das Vorkampfdebakel einer Schulterniederlage zu vermeiden. Entsprechend vorsichtig ging er zu Werke und hielt die Niederlage mit 1:8 im respektablen Rahmen. Ähnliche Vorzeichen motivierten den zum Saisonschluss noch mal aktivierten Sohayb Musa. Gegen Alexander Mayer hatte der KG-Ringer in der Vorrunde bei 9:0-Führung wegen einer Unachtsamkeit eine Schulterniederlage kassiert. Das wollte Musa nicht auf sich sitzen lassen. Schon nach gut einer Minute stellte Musa die Verhältnisse klar, indem er Schiresheims Mayer mittels Hüftschwung auf die Schultern zwang.

Vor den letzten beiden Begegnungen und bei einer 18:-10 Führung zweifelte in der KG-Betreuerecke niemand mehr an einem Erfolg. Erhoffte technische Höhepunkte blieben allerdings aus. Bei der ersten Aktion, mit der Valeriu Toderean seinen Kontrahenten Wladimir Berenhardt ins Aus drängte, verletzte sich der Schriesheimer und musste aufgeben. Kerim Ferchichi musste sich dann von Kevin Henkel schon nach drei Sekunden schultern lassen. Wegen der 12:21-Niederlage des KSV Tennenbronn beim KSV Hofstetten liegen die Oberschwaben in der Abschlusstabelle zwei Zähler vor Tennenbronn.