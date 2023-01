Kerzenwachs und leere Dosen für die Ukraine

Die Gemeinde Baienfurt hat Spendenaufruf gestartet. Mit der Aktion will die Gemeinde ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden und den Menschen dort dringend benötigte Unterstützung zukommen lassen. Gesammelt werden, wie die Gemeinde mitteilt, Kerzen, Kerzenreste und leere und gereinigte Lebensmitteldosen.

„In den zurückliegenden Wochen ist in der Ukraine sehr viel Infrastruktur wie Stromversorgung, Wärmeversorgung, Trinkwasserversorgung zerstört worden“, schreibt die Gemeinde und weist darauf hin, dass es iIn vielen Häusern und Wohnungen keinen elektrischen Strom und und auch keine funktionierende Heizungen mehr gibt. „Das ist jetzt in den kalten Wintermonaten sehr sehr hart und ganz extrem belastend“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Dringend benötigt würden Kerzen aller Art, auch Kerzenreste, sowie leere gereinigte Blechdosen von Lebensmitteln. Aus den Dosen und dem Wachs würden dann freiwilliger, ehrenamtlicher Helfer in Baienfurt praktische und einfache Dosen für die Lichtgewinnung oder als einfache Kochgelegenheit herstellen, die dann in die Ukraine transportiert würden.

Die Gemeinde weist noch darauf hin, dass nur Lebensmitteldosen, aber keine Getränkedosen geeignet seien und die Dosen zuvor gereinigt werden sollten.

Kerzen und Dosen können zu den üblichen Öffnungszeiten im Foyer des Rathauses Baienfurt getrennt in zwei dafür bereitgestellte Container gelegt werden. Außerdem werden Kerzen und Dosen nach Mitteilung der Gemeinde immer freitags von 13 bis 15 Uhr von dem Helferkreis in der „X-Zone, Ravensburger Straße 20“, in Baienfurt angenommen sowie zu den üblichen Öffnungszeiten im Eingangsbereich des Rewe Supermarkts, Baindter Straße 6, in Baienfurt.