Kampfsporttrainer aus Baienfurt muss sich in Sat.1-Kochshow beweisen

Das Paar Ildiko Kirsch-Fischer und Klaus Kirsch aus Baienfurt sind am 4. August bei „Doppelt kocht besser“ zu sehen. Dabei muss sich der Kampfsporttrainer in der Küche beweisen.

„Mein Mann kocht nicht. Aber er kann es anscheinend, das behauptet er zumindest“, sagt Ildiko Kirsch-Fischer und lacht. In den zehn Jahren, die sie jetzt schon mit ihrem Mann Klaus Kirsch zusammen ist, sei definitiv sie diejenige, die täglich in der Küche für das leibliche Wohl der Familie sorgt.

Sie hat zugesagt ohne das Okay ihres Mannes

Das Ehepaar hat drei Kinder und einen Hund, lebt in Baienfurt und leitet gemeinsam das KMT Center in Weingarten, ein Zentrum für Kampfsport, Selbstverteidigung und Fitnesstraining. „Dass wir mal an einer Kochshow im Fernsehen teilnehmen werden, hätte keiner von uns beiden gedacht“, erzählt Ildiko Kirsch-Fischer.

Sie habe sich vor knapp vier Jahren bei dem TV-Format „Shopping Queen“ beworben. „Fitness und Mode haben mich schon immer begeistert. Deshalb führe ich im KMT Center auch einen Showroom, in dem ich Kleidung verkaufe“, berichtet die 39-Jährige. Eine Teilnahme bei „Shopping Queen“ habe jedoch leider nicht geklappt. Umso überraschter sei sie gewesen, als sich das Management von SAT.1 im Januar dieses Jahres bei ihr gemeldet habe.

Ihr wurde die Teilnahme an der TV-Kochshow „Doppelt kocht besser“ angeboten. „Als sie gesagt haben, dass ein Paar gesucht werde, bei dem ein Teil nicht kochen kann, wusste ich direkt: das sind wir. Mein Mann Klaus ist der Richtige, er kann nicht kochen.“ So habe sie direkt zugesagt, ohne es vorher mit ihrem Mann abzusprechen, gibt Ildiko Kirsch-Fischer schmunzelnd zu.

Derjenige, der fast nie kocht, steht am Herd

„Doppelt kocht besser“ ist eine Kochshow, die seit Juli von Montag bis Freitag um 19 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt wird. Am TV-Herd stehen keine Profiköche, sondern Menschen, die sehr wenig oder sogar gar keine Erfahrung beim Kochen haben.

Pro Episode treten jeweils drei Paare, die in einer engen Beziehung zueinanderstehen, wie zum Beispiel Paare, Eltern und Kinder oder Freunde im Kochduell gegeneinander an. Am Herd steht jeweils derjenige Teil des Paares, der selten oder nie kocht.

Via Knopf im Ohr bekommt er von seinem Teampartner oder -partnerin Anleitungen, Hilfestellungen und Tipps. Pannen und viel Gelächter sind hierbei programmiert. „Klaus und ich haben einfach auf die Schnelle ein Bewerbungsvideo eingereicht und erhielten dann prompt die Zusage zur Teilnahme“, so die gebürtige Rumänin. Im Mai fand der Dreh in München statt.

Der Drehtag hat beiden Spaß gemacht

„Das Team agierte sehr professionell. Die Atmosphäre war absolut angenehm. Wir haben uns sehr wohlgefühlt“, berichtet Ildiko Kirsch-Fischer. Es sei weder Druck auf die Teilnehmer ausgeübt worden, noch musste sich jemand verstellen, um eine gewisse Rolle zu erfüllen.

„Jeder sollte sich ganz normal verhalten.“

So habe der Dreh an Leichtigkeit gewonnen. „Der Drehtag hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war eine tolle Erfahrung für uns beide“, so die passionierte Fitnesstrainerin.

Alexander Kumptner, Profikoch und Gastgeber bei „Doppelt kocht besser“ sagt: „Bei steigendem Stresslevel wird aus ‚Mein Schatz, ich liebe Dich‘ ganz schnell ‚Jetzt mach doch endlich mal, was ich Dir sage!‘. Da sieht man dann ziemlich ungefiltert, wie es bei den Menschen zu Hause zugeht.“

Er wollte zum Frittieren Essig statt Öl verwenden

Das Konzept der Show sei gut durchdacht, da ist sich das Ehepaar einig. Lediglich ein paar Minuten vor Kochstart habe Ildiko Kirsch-Fischer das Rezept vorgelegt und kurz erklärt bekommen.

„Ehrlich gesagt, war mir das Rezept nicht bekannt. Ich kannte zwar die zwei dazugehörigen Beilagen, aber es waren auch Begriffe dabei, die ich zuvor noch nie gehört habe, geschweige denn richtig aussprechen konnte“, gibt die 39-Jährige gut gelaunt zu. Klaus Kirsch verrät nur so viel: „Ich wollte zum Frittieren Essig statt Öl verwenden.“

Bei Drehbeginn, so erzählt das Paar, seien beide noch bemüht gewesen, kontrolliert zu sprechen und miteinander umzugehen. Mit der Zeit haben sie beide jedoch alles um sich herum vergessen und sollen einfach nur zusammen Spaß gehabt haben.

„Es gab die Möglichkeit, einen Buzzer zu drücken. Dann wurde für 60 Sekunden der Knopf im Ohr deaktiviert, das heißt, man hätte eine Minute lang vom Partner seine Ruhe haben können“, erzählt der 50-Jährige. Ob er diesen Buzzer während der Show betätigt hat, und ob sich das Ehepaar Kirsch-Fischer gegen die anderen beiden Kochpaare durchsetzen konnte, sollen die Zuschauer bei der Ausstrahlung selbst sehen.

Ausstrahlung wird auf großer Leinwand verfolgt

„Wir sind beide immer offen für Neues, auch für verrückte Ideen. Uns ist so schnell nichts zu peinlich“, sagt Klaus Kirsch. So freuen sich die beiden auf die Ausstrahlung der Episode, in der sie zu sehen sein werden. Am Donnerstag, 4. August um 19 Uhr auf SAT.1. Das Ehepaar Kirsch wird sich die Folge im KMT Center in Weingarten mit Familie und Kursteilnehmern auf großer Leinwand ansehen.

Viele aus dem Umfeld des Paares haben sich den durchtrainierten Kampfsporttrainer nicht mit Schürze in einer Küche vorstellen können. Ildiko Kirsch-Fischer habe ihren Mann dafür bewundert, dass er sich getraut habe, in einer fremden Küche vor einem Kamerateam zu kochen. „Wobei, wenn ich so recht überlege: Unsere eigene Küche zu Hause ist ja eigentlich auch fremd für ihn“, sagt sie lachend zum Abschluss.