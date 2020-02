Körperverletzung unter Freunden

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 1.20 Uhr, ist es in Baienfurt zu einer Auseinandersetzung unter Freunden gekommen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, feierten ein 27-Jähriger und ein 24-Jähriger zunächst gemeinsam eine Party, in deren Verlauf es unter Alkoholeinfluss zu Meinungsverschiedenheiten kam. Daraufhin schubste und stießen sich die beiden Männer hin und her, bis der 27-jährige auf den Hinterkopf fiel und sich eine leichte Kopfplatzwunde zuzog.

Als die hinzugerufenen Beamten die Personalien feststellen wollten, verweigerte dies der 27-jährige und beleidigte stattdessen die eingesetzten Beamten auf das Übelste. Als der Beschuldigte in Gewahrsam genommen wurde leistete er erheblichen Widerstand, so dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Den 27-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg.