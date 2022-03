Jungmusiker wurden ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach pandemiebedingter Zwangspause fand in der Gemeindehalle wieder das Preisträgerkonzert der Musikschule Ravensburg statt. Bürgermeister Günter A. Binder übergab den erfolgreichen Teilnehmern im Regionalwettbewerb die Urkunden, die auch zur Teilnahme am Landeswettbewerb in Pforzheim berechtigen. Er beglückwünschte auch die Ausbilder*innen der jungen Künstler, die im Auftrag von Musikdirektor Harald Hepner von Kathrin Stürzel vertreten wurden.

Den Auftakt des genussvollen Sonntagabends machte Amalia Soretz mit ihrer Violine, am Klavier begleitet von Ai Sakae. Es folgten Frida Elbs (Querflöte) mit „Chocolate Box“ von Paul Harris, Klavierbegleiter war Samuel Balicki. Das Violinekonzert Nr. 2 G-Dur von Josef Haydn präsentierte Lasse Weidenbach wie auch „Tarantella“ von Anatol Komarowski mit Klavierbegleitung durch Ai Sakae. Vier Sätze der „Serenade“ von Hans Werner Henze brachte Leander Soretz auf dem Violoncello zu Gehör. Mit Suite op. 34 von Charles-Marie Widor erzielten Arne Böhm (Querflöte) und Jonathan Straub (Klavier) im Wettbewerb die Höchstpunktzahl 25. „Le Merle Noir“ von Olivier Messiaen bildete den Abschluss des hochklassigen Programms, ebenfalls von diesem Duo meisterhaft vorgetragen.

Bürgermeister Binder danke allen Akteuren und den Eltern für ihre Unterstützung der so erfolgreichen Ausbildung der Jungmusiker. Sie erhielten vom Leiter des Baienfurter Kulturbeirats Konstantin Hummel unter langem Beifall des Konzertpublikums Blumen überreicht.