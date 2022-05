Junge Filmkunst aus der Region

Das 17. Abgedreht-Jugendfilmfestival ging am Freitag, 6. Mai, im Hoftheater Baienfurt über die Bühne. Im Wettbewerb konkurrieren elf nominierte Filme um die vier begehrten Preise: Zwei Schulpreise sowie die „muse u18“ und „muse 18+“. Ein weiterer Preis war der Publikumspreis, der am Festivalabend vom Publikum gewählt wurde. Ein sechsköpfiges Filmteam aus Wangen erwies sich dabei als Publikumsliebling, wie der Veranstalter in einer Pressemitteilung schreibt.

Zwei Wochen vor dem Festival seien die ersten Karten per Mail reserviert worden. Letztendlich sei der Abend im Hoftheater wieder komplett ausverkauft gewesen. Die gespannte Erwartung auf den Abend habe man schon beim Betreten des Saales förmlich spüren können. Die Veranstalterinnen Heidi Heist und Veronika Baum begrüßten die Gäste, stellten das Jurorenteam vor, bedankten sich bei den Sponsoren und baten dann Uli Boettcher auf die Bühne, der den Abend schwungvoll und mit viel Spaß moderierte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die elf nominierten Filme wurden von den Zuschauern mit viel Applaus bedacht. Nach der Pause präsentierte „abgedreht-international“ den Film „Ananansi“, der von deutschen und ugandischen Jugendlichen gedreht wurde. Danach erzählte Lukas Auer aus der großen weiten Welt der 3D- Filmanimation, als es dann zur heiß ersehnten Preisverleihung kam.

Viktoria Hohensee, Mika Hesse, Eliana Dämpfle und Angelina Steidle, alle vier auch in der „abgedreht-Schülerjury“, hielten für jeden der Gewinnerfilme die Laudatio. Zum Publikumsliebling avancierte das Filmteam der Talanderschule aus Wangen. Mit ihrem Film „Allo und die Zeitmaschine“ eroberten sie laut Veranstalter die Zuschauerherzen. Die sechs Schüler im Alter von sechs bis neun Jahren hätten einen frischen und witzigen Debütfilm abgegeben.

Insgesamt gab es Filme aus den unterschiedlichsten Genres und mit verschiedenen Herangehensweisen zu sehen. Kurze Spielfilme, Animationsfilme, kleine Reportagen, abgedrehte Fantasy-Spots und Youtube-Clips. Ein erstaunliches Potenzial an Kreativität, wie Veranstalterin Heidi Heist betont.

Die Gewinner des 17. Abgedreht-Jugendfilmfestivals

Schulpreis unter 10 Jahren und Publikumspreis: „Allo und die Zeitmaschine“, Talanderschule Wangen, Eliah Flöth, Timur Tunali, Samuel Sabellano, Jaron Baumann, Mahmoud Moushli und Petar Zivkovic

Schulpreis über 10 Jahren: „Besuch von Tante Mu“, Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen, Yoana Andreeva, Sophia Chatti, Alea Kilic und Viktoria Pashova

Preis „Muse u18“: „Bike2go“, Projekt filmreif des Medienzentrums Wiesbaden, Hendrik Schücke und Laurenz Schön

Preis „Muse 18+“ : „Auf Gedankenhöhe“ von Alina Jäckle, Enya Dorsch, Melanie Löfflad und Nadine Tadler