Jugendringer holen Silbermedaillen

Über zwei Tage hinweg hat der Ringernachwuchs der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt beim 23. Internationalen Turnier der Stadt Hornberg seine Kräfte gegen zahlreiche Teilnehmer aus Frankreich, Österreich, Schweiz und der Niederlande gemessen.

Rassul Gussainov hatte es in seiner Gewichtsklasse dieses Mal nur mit einem Gegner zu tun, mit dem Dritten der Schweizer Meisterschaft, den Gussainov in zwei Kämpfen mit 10:2 und 10:4 besiegte und sich somit den Titel sicherte. Wesentlich mehr zu kämpfen hatten Moritz Buck (38 Kilogramm, elf Teilnehmer) und Anatolij Schestakov (63 Kilogramm, zwölf Teilnehmer). Buck beherrschte seine Gegner bis zum Finale deutlich, auch den diesjährigen Deutschen Meister im Greco, David Brand vom ESV München-Ost. Im Finale kam es zur Neuauflage des diesjährigen DM-Finalkampfes gegen Mike Sell vom TSV Gailbach. Damals verlor der Baienfurter mit 0:8, in Hornberg brachte er aber eine deutliche Leitungssteigerung auf die Matte und unterlag in einem spannenden Kampf nur mit 6:9 Punkten, was den zweiten Platz bedeutete.

Schestakov bescheinigte Baienfurts Trainer Frank Rothweiler eine seiner besten Turnierleisungen mit vier Siegen bis zum Finale. Dort ging Schestakov aber nach ausgeglichenem Kampf gegen Khamzat Temarbulatof vom StTV Singen auf die Schultern und wurde ebenfalls Zweiter.

Weitere Medaillen errangen Marcel Hausmann (Zweiter, 58 Kilogramm) und Martin Göttner (Dritter, 63 Kilogramm).