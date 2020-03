Jugendliche zünden Autoreifen an

Im Verdacht, auf einem ehemaligen Firmengelände in der Kardelstraße am Freitag und Samstag einen Autoreifen, sonstigen Unrat und trockenes Gras angezündet zu haben, stehen drei Jugendliche, die Polizisten am Samstagnachmittag gestellt haben. Nachdem die Freiwillige Feuerwehr bereits am Freitagabend und am Samstagnachmittag gegen 12.30 Uhr und 14.40 Uhr zu dem Gelände ausrücken musste, um kleinere Brände zu löschen, brannte kurz nach 16 Uhr dort erneut eine Wiese in Hanglage, teilt die Polizei mit. Als sich Beamte in einem Streifenwagen näherten, flüchtete das Trio zunächst, konnte aber wenig später vorläufig festgenommen werden. Ob die drei Jugendlichen, die anschließend ihren Eltern übergeben wurden, für alle Zündeleien in Frage kommen, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.