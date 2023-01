Jahresstatistik 2022 der Helfer vor Ort Baienfurt-Baindt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein einsatzreiches – aber vor allem durch die Corona Pandemie erneut besonders anspruchsvolles Jahr – liegt hinter den Sanitätern der Helfer vor Ort Baienfurt und Baindt des DRK Baienfurt-Baindt. So wurden im Jahr 2022 268 Alarmierungen der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben zu Notfalleinsätzen in den beiden Gemeinden von den ehrenamtlichen Helfer bedient.

Bei der Mehrzahl der Notfalleinsätze handelte es sich dabei um internistische (beispielsweise Herzinfarkt) oder chirurgische Notfälle. Auf Platz drei der häufigsten Einsatzbilder reihen sich neurologische Einsätze, wie bei einem Schlaganfall, ein. Die verbleibenden Einsätze verteilen sich auf zum Beispiel Verkehrsunfälle, Kindernotfälle, Intoxikationen oder Feuerwehreinsätze.

Die Helfer vor Ort werden bei Eingang eines Notrufes in der Rettungsleitstelle parallel mit dem Rettungsdienst alarmiert, sofern dies aus einsatztaktischen Gründen sinnvoll ist. Das ist immer dann der Fall, wenn die Helfer vor Ort durch ihre räumliche Nähe zum Einsatzort vor dem Rettungsdienst beim Patienten eintreffen und somit am Notfallort mit einem zeitlichen Vorsprung mit der Erstversorgung des Patienten beginnen können. Oberstes Ziel des Helfer-vor-Ort Einsatzes ist es, das therapiefreie Intervall mit medizinischen Erstmaßnahmen zu minimieren. Die Alarmierung erfolgt generell 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr. Abhängig vom Einsatzbild übernehmen die Helfer vor Ort noch weitere Arbeiten bei der Versorgung des Notfallpatienten gemeinsam mit dem Rettungsdienst, stehen aber vor allem auch als Ansprechpartner für Angehörige und Betroffene nach dem Einsatz zur Verfügung.

Ein großes Anliegen ist es, uns bei allen Spendern zu danken, die mit ihrer finanziellen Unterstützung helfen, die Kosten für medizinisches Material sowie derer Folgekosten zu decken. Bedanken möchten wir uns auch für jeden Gruß, der uns nach einem Einsatz erreicht. Es ist schön, das Vertrauen und die hohe Akzeptanz in unseren Gemeinden zu spüren.

Wir wünschen allen Patienten eine gute und schnelle Genesung. Gleichzeitig bedanken wir uns beim Rettungsdienst, den Notärzten, der Feuerwehr und der Polizei für die sehr gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Der abschließende Dank gilt dem gesamten HvO-Team Baienfurt und Baindt für das freiwillige und ehrenamtliches Engagement und das bereits über viele Jahre hinweg.