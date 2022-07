Internationales Ringerflair in der Baienfurter Sporthalle

Viele starke Kämpfe eines großen Teilnehmerfeldes haben die Zuschauer in der Baienfurter Sporthalle erleben dürfen. Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt richtete nach der Corona-Zwangspause wieder den Großen Preis von Baden-Württemberg sowie den Allfinanzcup aus. Hunderte Ringer sind der Einladung der KG gefolgt.

Starke Ringer aus vier Nationen

Mit 140 Teilnehmern aus 37 Vereinen und vier Nationen gab es nach langer Zwangspause mal wieder Ringerluft in der Sporthalle und starke Kämpfe auf den Matten. Internationale Topringer messen sich beim Großen Preis, der sich bei starken Kämpfern inzwischen einen guten Ruf über die Landesgrenzen hinaus erarbeitet hat. Dies ist ebenso ein Verdienst der Verantwortlichen der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt als auch des reibungslosen Turnierverlaufs.

Für die KG gingen in heimischer im griechisch-römischen Stil David Stumpe (erster Platz 130 kg), Paul Bohmeier (dritter Platz 55 kg) und im freien Stil Habibullan Rahmani (vierter Platz 61 kg), die Brüder Collin (elfter Platz 66 kg) und Maxim Buchkamer (vierter Platz 70 kg) sowie Heshmat Akbari (zweiter Platz 79 kg) an den Start. Ringer aus der 1. Bundesliga, künftige Baienfurter Gegner aus der 2. Bundesliga sowie Schweizer Kaderringer dominierten das Kampfgeschehen beim Großen Preis und boten sehenswerte Griffaktionen und sportliche Meisterleistung.

Mannschaftswertung geht an Mainz

Die Mannschaftswertung im klassischen Stil ging mit 14 Punkten an den Schweizer Mannschaftsmeister Willisau, im freien Stil dominierten die Bundesligaringer aus Mainz. Mit den 25 Punkten im freien Stil und den acht Punkten kamen die Mainzer insgesamt auf 33 Mannschaftspunkte, sie gewannen damit die Teamwertung und durften den Wanderpokal für ein Jahr mit nach Mainz nehmen.

Die Nachwuchsringer gingen beim Allfinanzcup (ehemals Karl-Heinz-Buchter-Turnier) auf die Matte – bei 160 gemeldeten Nachwuchsringern im Alter von sechs bis 17 Jahren wuselte es nur so am Mattenrand. Emotionale Unterstützung gab es durch die Trainer, durch Eltern und Geschwister, aber auch durch die Mannschaftskameraden.

Tolle Platzierungen der oberschwäbischen Talente

Im nordischen Turniergeschehen wurde mit bis zu fünf Ringern in je vier Einzelkämpfen jeder gegen jeden der Beste ausgerungen. Die Talente der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt durften mit erhobenem Haupt aus dem Turnier gehen: Bestens aufgestellt durch die Trainer Frank Rothweiler, Roland Bolduan und Micheil Tsikovani – der beim Großen Preis für seinen Verein AC Röhlingen einen Sieg holte – sowie Jugendleiter Alexander Härdtner standen die KG-Nachwuchsringer Gegnern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegenüber. Mit 19 Ringern holte die KG sechsmal Platz eins, sechsmal Platz zwei, dreimal Platz drei sowie drei vierte Plätze und einen fünften Rang.

Die jungen Achringer Vladyslav Kovtun und Danny Mayr mussten nur den späteren Erstplatzierten aus Gailbach und Westendorf einen Sieg überlassen. Collin Buchkamer startete nach seinem Debüt beim Großen Preis einen Tag später beim Allfinanzcup in der A-Jugend und sammelte dort weitere Kampferfahrung. Ari Krasniqi und Robert Flat holten in der Klasse bis 32 kg den Doppelsieg nach Baienfurt. Die Brüder Mike und Maxim Hafner waren die Spitzenreiter in den Klassen bis 32 und 38 kg, Ruwen Hund siegte in der Klasse bis 44 kg. Und auch Oskar und Ole Härdtner verließen die Baienfurter Halle als Doppelsieger.

Eine schöne Geste gab es zum Abschluss des Nachwuchscups: Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt überließ als Gastgeber den Mattenfüchsen des TSV Westendorf den Pokal für die Vereinswertung.