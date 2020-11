In Baienfurt werden Medaillen verliehen

Ehrungen in der Gemeinde Baienfurt erinnern ein wenig an Olympische Spiele. Es gibt für verdiente Bürger Gemeindemedaillen in Bronze, Silber und Gold, als höchste Auszeichnung auch noch Feinsilber, doch diese ist selten, noch seltener die Ehrenbürgerwürde. In der jüngsten Ratssitzung ehrte Bürgermeister Günter A. Binder sieben Persönlichkeiten – zwei Frauen und fünf Männer. Gold bekam Ulrich Mützel, seit 1995 Vorsitzender der Sportgemeinde Baienfurt. Jeweils einstimmig hatte der Gemeinderat die Ehrungen beschlossen.

Carola Resch-Seidenath ist, wie Binder würdigte, Gründungsmitglied des Fördervereins Hallenbad und von Anfang an, 2011, dessen Vorsitzende. Sie habe maßgeblichen Anteil am Erhalt des Hallenbads, in dem sie Schwimmkurse gibt. Aktiv ist sie auch in der DLRG und in der Hallenbad-Genossenschaft.

Bronze, wie für Resch-Seidenath, gab’s auch für Angelika Söndgen, seit 2011 Vorsitzende des Wirtschaftsverbunds Baienfurt/Baindt, einer Interessenvertretung von rund 130 Unternehmen aus dem nördlichen Schussental. Unermüdlich setze sie sich für die Unternehmen, für die Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ein, würdigte Binder.

Auf einem ganz anderen Feld hat sich Walter Nägele um Baienfurt verdient gemacht. Seit 25 Jahren bereichert er mit dem Nickelkarussell von Eberhard Thoma das Baienfurter Marktplatzfest. Für den Fahrpreis von zehn Cent (einem Nickel) können Kinder auf Schaukelpferdchen, Bobbycars oder im Feuerwehrauto ihre Runden drehen. Nicht aus Profit, sondern aus Idealismus bereite Nägele den Kleinen damit große Freude.

Roland Frank, seit 15 Jahren Vorsitzender der Blutreitergruppe Baienfurt, bekam die Gemeindemedaille in Silber. Obwohl es immer schwieriger werde, die notwendige Anzahl an Pferden zu organisieren, gelinge das Roland Frank immer hervorragend, würdigte Binder die „herausragenden Führungsfunktionen“ des Geehrten.

Silber auch für Franz Stoppel, der seit 1993 die Ortsgruppe der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) leitet. Dieser wichtige Sozialverband organisiert Seminare, Diskussionsabende, Wanderungen, Berggottesdienste. Das alles, so Binder, sei in diesen Zeiten nicht einfacher geworden. Dennoch halte die KAB-Ortsgruppe aus tiefer Überzeugung an ihrem Auftrag fest, auch dank des unermüdlichen Einsatzes von Franz Stoppel.

Rainer Müller, seit fast 18 Jahren Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Baienfurt, freute sich ebenfalls über die Gemeindemedaille in Silber. Der Bürgermeister lobte Müllers „enorme Leistung“ und die der Rettungsschwimmer überhaupt. Sie böten ein enormes Angebot für alle Altersklassen. Auch als die mögliche Schließung im Raum stand, habe sich Müller mit ganzer Kraft für den Fortbestand eingesetzt.

Eine besondere Auszeichnung wurde Ulrich Mützel zuteil: die Gemeindemedaille in Gold. Mützel, auch Gemeinderat (CDU), steht seit 1995 an der Spitze der Sportgemeinde Baienfurt, eines Dachverbands, der vier eigenständige Vereine umfasst: Fußball, Kraftsport, Tennis und Turnen. Das Amt des Vorsitzenden sei eine Aufgabe, die nur mit großem Engagement geleistet werden könne. Mützel trage große Verantwortung. Besonders würdigte Binder das hohe Engagement Mützels für den Neubau des in die Jahre gekommenen Sportheims Achperle.