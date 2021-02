In Baienfurt kann der Gemeinderat jetzt auch online tagen

Auch in Baienfurt bereitet man sich auf den Fall der Fälle vor. Konkret: Darauf, dass Gemeinderatssitzungen coronabedingt nicht mehr in Präsenzform stattfinden können, sondern auch online. Einstimmig billigte der Gemeinderat einen Passus, der in die Hauptsatzung eingefügt wird. Ob allerdings bei weiter reduzierten Infektionszahlen die nächste Ratssitzung – am 23.Februar – nur online über Bildschirme laufen wird, ist keineswegs eine ausgemachte Sache. So wenigstens Bürgermeister Günter A. Binder.

Seit Monaten tagt der Baienfurter Gemeinderat in der geräumigen Gemeindehalle, meist strikt die vorgeschriebenen AHA-Regeln einhaltend. Auch im Blick auf die gewöhnlich geringe Zahl von Zuhörern war dies kein Problem. Nun sind auch Videokonferenzen möglich, was auch für die Sitzungen des Technischen Ausschusses gilt, des einzigen beschließenden Ausschusses in Baienfurt. Die Entscheidung darüber – so bestimmt es der neue Passus der Hauptsatzung – trifft der Bürgermeister.

Entsprechende Software bereits angeschafft

Rein technisch scheint alles in trockenen Tüchern zu sein. Die Gemeindeverwaltung hat die Softwarelösung Cisco Webex angeschafft. Sie verwendet diese Software schon bisher verwaltungsintern für Web-Konferenzen mit Externen und auch zur Kommunikation mit Mitarbeitern, die sich im Homeoffice befinden. Per Laptop oder PC, mittels Bildschirm und Mikrophon, kann sich also jedes Ratsmitglied an Sitzungen des Gremiums beteiligen. Wie die Einwohnerschaft die Sitzungen am Bildschirm verfolgen kann, will die Verwaltung später kommunizieren. Um möglichen Schwierigkeiten im Voraus zu begegnen, ist ein Probelauf geplant. Die Kosten der Software nehmen sich mit etwa 1100 Euro pro Jahr, zuzüglich einmaliger Einrichtungskosten, eher bescheiden aus.

Bleiben die Corona-Inzidenz-Werte wie bisher deutlich unter 100, findet die nächste öffentliche Gemeinderatsitzung, am Dienstag, 23. Februar, wieder wie bisher in der Gemeindehalle statt, erklärte Bürgermeister Günter A. Binder auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Natürlich unter Einhaltung der AHA-Regeln, also auch der Masken- und Abstands-Pflicht.

Gemeinde verzichtet auf Elternbeiträge

Auch das Thema Elternbeiträge für die Baienfurter Kindergärten beschäftigte den Gemeinderat. Für den Monat Januar – so dessen einstimmiger Beschluss – werden die Elternbeiträge erlassen. Was für den Februar gilt, müsse man sehen, sagte der Bürgermeister. Wegen der Corona-Pandemie sind auch in Baienfurt die Kindertagesstätten seit 16. Dezember 2020 geschlossen. Im Rahmen der Notfallbetreuung besuchen nur wenige Kinder die Einrichtungen.

Mit dem Verzicht auf die Elternbeiträge für den Januar folgt der Gemeinderat einer Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände. Für die Zeiten, in denen die Notbetreuung in Anspruch genommen wird, müssen die Eltern aber Beiträge bezahlen. Der Verzicht auf die Januar-Elternbeiträge gilt für alle fünf Baienfurter Kindergärten – Kardelina, Pinocchio, St. Josef, St. Ulrich, Arche Noah mit Waldgruppe und Kinderkrippe Spatzennest.

Die Einnahmeausfälle stehen mit insgesamt rund 32 200 Euro zu Buche. Dazu kommen noch etwa 2700 Euro in der Kernzeitbetreuung und im Hort der Achtalschule. Ob es dafür wieder wie im Frühjahr 2020 ein Soforthilfe-Programm des Landes gibt, das die Kosten wenigstens teilweise kompensiert, darüber verhandeln zur Zeit die kommunalen Spitzenverbände mit der Landesverwaltung.