In Baienfurt ist ein Streit zwischen zwei Nachbarn eskaliert

In der Nacht auf Sonntag ist in Baienfurt ein Streit unter Nachbarn eskaliert. Es gab Verletzte.

Zunächst hatten sich die zwei Nachbarn in der Weidenstraße verbal gestritten. Laut Polizei ist noch nicht klar, warum die Auseinandersetzung schließlich gegen 21.40 Uhr eskalierte. Jedenfalls griff einer der beiden, ein 53-Jähriger, zu einer Markisenstange und schlug sie seinem 48-jährigen Kontrahenten an den Kopf.

Der wehrte sich, indem er die Markisenstange an sich riss, um sie seinerseits dem 53-Jährigen an den Kopf zu schlagen. Am Ende hatten beide Männer eine Platzwunde am Kopf. Einer der beiden hatte die Polizei gerufen. Nun müssen beide Männer mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.