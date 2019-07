In Baienfurt fehlen Kindergartenplätze. Praktisch alle Plätze für Kinder unter drei Jahren sind belegt, Ganztagsplätze gibt es gar keine mehr, berichtete Hauptamtsleiter Andreas Lipp jetzt im Gemeinderat. So habe allein die Zahl der Kinder bis zu drei Jahren seit 2016 um 56 zugenommen.

Man verwaltet den Mangel, stellte Lipp fest. Der Gemeinderat erhöhte, den Empfehlungen der Landesverbände folgend, die Elternbeiträge für das Kiga-Jahr 2019/20 um rund drei Prozent und segnete die Vorplanung für die Erweiterung des Kindergartens Pinocchio ab. So verteuert sich der monatliche Elternbeitrag für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren auf 345 Euro im Monat, für Kinder über drei Jahre auf 128 Euro. Die neuen Elternbeiträge gelten für alle fünf Baienfurter Kindergärten, auch für die in kirchlicher Trägerschaft. Wie Andreas Lipp weiter sagte, gab es für Kinder unter drei Jahren 38 Anmeldungen, 31 Plätze wurden vergeben. Elf Kinder wurden zum Teil nach Rücksprache mit den Eltern einem anderen als dem Wunschkindergarten zugewiesen. Für die Altersgruppe ab drei Jahren gingen 96 Anmeldungen ein, 86 Plätze konnten vergeben werden. Auch für diese Altersgruppe sei fast keine Kapazität mehr vorhanden.

Im Kiga Pinocchio gebe es noch zwei freie Plätze, in der Waldgruppe fünf. Ohne die neue Waldgruppe, so Lipp, hätten Kinder abgewiesen werden müssen. Weil immer mehr Kinder schon mit zwei Jahren in den Kindergarten gehen, verschärfe sich die Situation, auch wegen der Arbeitsmigranten aus Osteuropa.

Das Fazit Lipps: „Wir brauchen dringend den Neubau im Kindergarten Pinocchio.“ Die Elternbeiträge decken nur zu knapp 20 Prozent die Kosten der Gemeinde für die Kindergärten. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, den Abmangel für den im Mai eröffneten Waldkindergarten in diesem Jahr um 30 000 auf 110 000 Euro zu erhöhen. Es handelt sich um eine Hochrechnung. Trägerin der Waldgruppe ist die evangelische Kirchengemeinde. In den Waldkindergarten, der eine Kapazität für rund 20 Kinder hat, wurden bisher 17 Kinder aufgenommen.