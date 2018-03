Im neuen Baienfurter Baugebiet ist ein Aldi geplant

Das Altdorfer Ösch – es ist zwar nur ein kleines Baugebiet, in dem schätzungsweise knapp 40 Haushalte eine neue Bleibe finden, aber es ist das erste, das seit zehn Jahren in Baienfurt entsteht. Bei einer Enthaltung (Brigitta Wölk, SPD) fasste der Gemeinderat jetzt den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan. Grundlage der ausführlichen Debatte waren die Entwürfe des Lindauer Planungsbüros Sieber.

Das an der Landesstraße rechts vom Ortseingang aus Richtung Weingarten gelegene Baugebiet ist etwa zwei Hektar groß. Das Grundstück befindet sich im Besitz eines Landwirts, der dort eine Hofstelle betreibt und im nordwestlichen Teil des Gebiets einen Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmeter ansiedeln will. Außerdem möchte er eine größere Maschinenhalle samt Wohnung bauen. Im Norden des Plangebiets soll ein Dorfgebiet (Mischgebiet) ausgewiesen werden, im südlichen Teil ein allgemeines Wohngebiet. Das benachbarte Vereinsheim an der Landesstraße, nicht Teil des Bebauungsplans, soll zur Straße hin eine mindestens 3,50 Meter hohe Lärmschutzwand erhalten.

Überhaupt spielte das Thema Lärmschutz in der Ratsdebatte eine herausragende Rolle. Der Anlieferungsverkehr, der über den Parkplatz des Supermarkts erfolgt, werde wenig Auswirkungen auf die Nachbarbebauung haben, versicherten Vertreter des Planungsbüros Sieber. Der Markt werde von der Behörde Auflagen bekommen. Was Ulrich Mützel lakonisch so kommentierte: „Nach meiner Erfahrung hält man sich nicht daran.“

Kein Spielplatz mehr vorgesehen

Der Planentwurf des Büros Sieber umfasst mehr als 20 Din-A-4-Seiten. Unter dem Stichwort Gewerbelärm lüftet er auch ein Geheimnis. Bei dem geplanten Einzelhandelsgeschäft zum Verkauf von Lebensmitteln und sonstigen Gütern des täglichen Bedarfs, wie es im Planentwurf heißt, handelt es sich um einen Aldi-Markt, der zwölf Mitarbeiter beschäftigen wird. Einen solchen gibt es auch im nahen Weingarten. Die vorgesehenen Öffnungszeiten: werktags von 8 bis 20 Uhr, die Betriebszeiten: von 6 bis 22 Uhr. Der Parkplatz westlich des Marktes wird über 75 Stellplätze verfügen. Beliefert werden soll der Markt an einer Laderampe auf der nördlichen Gebäudeseite. Pro Öffnungstag seien bis zu vier Belieferungen vorgesehen, teilen die Planer mit, davon je eine in der Ruhezeit am Morgen und am Abend. Die tägliche Lieferzeit werde insgesamt drei Stunden betragen.

Im Gegensatz zur Vorplanung ist jetzt kein Spielplatz mehr vorgesehen, was Toni Stärk (CDU) bemängelte. Dazu der Planer: „Ein Spielplatz ist möglich, wenn Sie ein Baugrundstück nicht verkaufen.“ Entlang der Landesstraße sollen sieben Bäume gepflanzt werden, vielleicht werden es aber auch bis zu zwölf, wie Stärk anregte.

Der vom Gemeinderat beschlossene Bebauungsplan soll demnächst öffentlich ausgelegt werden. Es gibt auch eine öffentliche Information, bei der, wie Bürgermeister Binder betonte, sogar Jugendliche und Kinder zu Wort kommen können.