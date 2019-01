Im Hoftheater wird’s bayerisch

Die Künstlerin Teresa Rizos gastiert am Sonntag, 3. Februar, im Hoftheater in Baienfurt. Laut Mitteilung des Theaters entführt Rizos ihr Publikum in ihrem Bühnenprogramm „Selten Schön“ in eine weißblaue Welt, in der scheinbar alles in Ordnung ist. Sie berichtet von der Zeit, in der sie zum ersten Mal in ihrem Leben ihre Heimat, den Landkreis Soacherding, verlassen hat, um als Dozentin für bayerisches Kulturgut tätig zu sein – vorwiegend in Hospizen. Und fragt sich dabei: Was ist das Echte, Unverfälschte? Hat Jodeln eine angstlösende Wirkung? Kann es uns sogar dem Weltfrieden ein Stückchen näherbringen?