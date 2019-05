Im Gebiet „Altdorfer Ösch“ kann jetzt gebaut werden

Von Schwäbische Zeitung

Ein 22-jähriger Autofahrer hat auf der Landesstraße 275 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das mit vier Menschen besetzte Auto schleuderte gegen einen Baum. Zwei junge Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.

Gegen 5.30 Uhr am Samstag fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der L275 von Laimbach kommend in Richtung Bad Schussenried. Kurz vor Kürnbach verlor er, auf Grund zu hoher Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.