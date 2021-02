Hund beißt Postbotin

Eine 30 Jahre alte Postzustellerin ist laut Polizeibericht am Dienstag gegen 11 Uhr in einem Wohngebiet in Baienfurt von einem Hund in den Oberschenkel gebissen und leicht verletzt worden.

Der Vierbeiner war über einen Zaun auf die Straße gesprungen und auf die Postbotin losgegangen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin.