Aus Unachtsamkeit ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die 56-jährige Fahrerin eines Fiat auf einen BMW aufgefahren, der an einer Ampel auf der Landesstraße 317 in Baienfurt stand.

Durch die Kollision entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von insgesamt etwa 15 000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Um den Fiat, der nicht mehr fahrbereit war, kümmerte sich ein Abschleppdienst.