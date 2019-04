Hoëcker feiert vor gleich zweimal ausverkauftem Hoftheater Premiere

Bernhard Hoëcker hat am Wochenende mit gleich zwei ausverkauften Premieren im Hoftheater Baienfurt sein neues Programm „Morgen war gestern alles besser“ angetestet. Der aus etlichen TV-Shows bekannte Komiker und Moderator nahm seine Gäste mit auf eine fidele Reise in die Vergangenheit, in eine Zeit als Derrick noch seinen Harry den Wagen vorfahren und lange bevor Netflix die Videotheken sterben ließ. Die Zuschauer, die Hoëckers wissenschaftlich unterfüttertes Entertainment „ganz großartig“ fanden, gingen samt und sonders mit einem Mehrwert an Wissen nach Hause. Der auch als Ratefuchs bei Kai Pflaumes Quiz-Sendung „Wer weiß denn sowas“ erfolgreiche Teamkapitän erklärte dem Baienfurter Publikum unter anderem, dass Fontane mit „Schniepel“ mitnichten sein bestes Stück, sondern einen Frack meinte und die Schotten die Inuit um Längen schlagen, wenn es um die Anzahl der Worte für „Schnee“ geht. Auch was ein Hapax Legomenon („Knabenmorgenrötentraum“) und wie wichtig die Familien-Cloud ist, das lehrte der 49-Jährige quasi im Vorübergehen. Den Rahmen des Abends bildete der Sänger Hoëcker, der mit einem Rudi Carell Song startete und mit einem bunten Lieder-Medley endete. Mit „Ihr seid ein super lustiger Haufen“, adelte Hoëcker das Premierenpublikum. Das wiederum feierte ihn, seinen Regisseur David Gromer und vor allem den „godfather of animation“ Tobias Zimmermann, der selbst Hoëckers kühnsten Späßchen beinahe in Echtzeit auf der Multimedia-Leinwand ein Gesicht verpassen konnte. Foto: Sohler