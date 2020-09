Heranwachsende nehmen Einkaufswagen mit

Nachdem ein Zeuge in der Nacht zum Freitag gegen 23.45 Uhr eine fünf bis sechs Personen gemeldet hatte, die in der Niederbieger Straße in Baienfurter Einkaufswagen vor sich herschoben, konnten Beamte des Polizeireviers die Gruppe kurz darauf antreffen. Während ein 21-Jähriger und dessen 20-jährige Begleiterin gestellt wurden, gelang den anderen Personen laut Bericht die Flucht. Die beiden Tatverdächtigen, welche die Einkaufswagen zurückbringen mussten, haben sich nun wegen Diebstahls zu verantworten.