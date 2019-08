Herabgefallene Ladung verursacht Unfall bei Baienfurt

Ein Sachschaden von rund 12 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße 317 ereignet hat.

Ein 47-jähriger Transporter-Fahrer fuhr laut Polizei mit einem Anhänger die Landesstraße von Neuhaselhaus in Richtung Unterankenreute. In Bereich eines kurvenreichen Abschnitts der Landesstraße geriet der Anhänger ins Schlingern und der mit einem Spanngurt gesicherte Betonsilo fiel hierdurch auf die Straße. Nachdem der Hänger nach rechts von der Straße abkam, geriet der Transporter ins Schleudern und kollidierte mit dem Nissan einer entgegenkommenden 64-Jährigen. Vorsorglich wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mitsamt Hänger mussten abgeschleppt werden.