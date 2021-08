Heidi singt Schlager, Klara kifft und Peter wird Bürgermeister

Das Hoftheater in Baienfurt hat seinen Betrieb nach langer Lockdown-Zeit inzwischen wieder aufgenommen. Zwar dürfen derzeit noch nur halb so viele Besucher kommen (drinnen jetzt 100, draußen 170), doch ist die Spielfreude riesig, alles für die Gäste herausgeputzt, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Mit „Heidi reloaded“ kommt nun ein lustig-geistreiches Sommerstück auf die Freiluftbühne des Hoftheaters. Aufgeführt wird es jeweils um 20.15 Uhr am 10., 11., 12. und 13. August. Gespielt werden soll möglichst draußen, aber auch auf drinnen ist das Theater vorbereitet.

Aus der alten Heidi-Berg-Geschichte von Johanna Spyri ein Stück über Migration und Klimawandel, Kiffen und tiefe menschliche Abgründe zu machen, ist laut Mitteilung schon mal eine Leistung. Das Ganze sei ausgesprochen komisch, klug und leichtfüßig und mache die neue Produktion zu einem Funkelstein in der momentan so darnieder liegenden, schwer atmenden Kulturszene.

Bergheimat wird zu einem Skizirkus

Zum Inhalt des Stücks: Heidi wurde mit 17 als Sängerin entdeckt, singt in Dirndl und Wanderschuhen überall auf der Welt und immer Schlager. Die Welt ist heil, alles ist rosa, sie ist ein Promi. Und während Heidi Schlager sang und Champagner kippte, wurde ihre Bergheimat zu einem Skizirkus, der Ziegenjunge Peter zum Bürgermeister in dieser Alpenwelt. Klara, Spyris gehbehindertes, feines Mädel aus der Stadt, fing an zu kiffen, heiratete den Peter, kiffte weiter und entwickelte dabei einen sehr klaren Blick auf das Leben und solche, die stets Schlager trällern, wie Heidi.

Der Schnee schmolz weiter, in den Bergen ließ es sich nicht mehr überleben, die Dorfbewohner stiegen ab in die Stadt. Man will die Typen aus der Höhe nicht, nicht ihre Kultur, nicht ihren Hunger und Durst, nicht ihre Geschichten vom Wandel. Es gelingt dann doch mithilfe von Bergkräutern, die in einen Fluss geschüttet werden (blau-glitzernde Effekte) und anderen Verwicklungen, dass Frieden geschlossen wird, dass die Menschen miteinander statt gegeneinander leben.

Boettcher wechselt schnell die Rollen

Dass das laut Mitteilung so gut funktioniert und nicht ein gruseliger Kitsch ist, hat ein bisschen mit der Story zu tun und ihren guten, schnellen Witzen (Stück: Brian Lausund, Regie: Uli Boettcher). Vor allem aber mit den vier Schauspielern, die sich auf Comedy verstehen. Boettcher, der gerade auch mit „Ich bin viele“ und „Ü 50“ tourt, wechselt blitzgeschwind die Rollen – als Bürgermeister ist er devot und wütend, als Klara versonnen-zugedröhnt, ein Schauspieler mit Gespür für Zwischentöne. Die Kulisse, die Werner Klaus gebaut hat, besteht aus einer Bühne für verschiedene Zwecke und einem Berglein mit einigen Felsbrocken und einer Alm.

Dagmar Schönleber, die Kabarettistin und Liedermachern aus Köln, spielt eine durchgedrehte Heidi, die sehr gut singt (auch wenn es Schlager sind), die zwischen Stimmungskanone und Groll darüber pendelt, nicht auch mal schlechter Laune sein zu können. Sascha Bendix, Musiker und Kabarettist aus Freiburg, singt und spielt Gitarre und Akkordeon, außerdem eine Geiß mit Türsteher-Qualitäten. Schließlich ist Thomas Beck dabei, Schauspieler am Theater TAK in Liechtenstein, der unter anderem den Alm-Opa, der mit einem Sturzbach aus Schweizerischem Gekrächze und Gegurgel Geständnisse aus seinem Leben preisgibt, die so irre und unverständlich sind, dass das Publikum im Garten ihn mit seinem Lachen immer wieder fast übertönt.

Hoftheater musste elf Monate schließen

„Heidi reloaded“ ist eine Koproduktion. Es handelt sich um das Sommerstück, dass das Hoftheater mit anderen professionellen Kleinkünstlern aus Deutschland alle zwei Jahre aufführt und das dann zwei Sommer lang gespielt wird. Der Vorgänger war „Das Traumschiff“, ein Traumschiff, das seit 2019 unter unsicheren Bedingungen immerhin 30 Mal auslaufen konnte. Elf Monate musste das Hoftheater in Baienfurt die Pforten schließen, überlebte mit durch Sparen, Spenden für sein wöchentliches Streaming-Programm und durch Zuschüsse, auch vonseiten der Gemeinde.