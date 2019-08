Heckscheibe von VW Golf eingeschlagen

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag die Heckscheibe eines in der Weidenstraße abgestellten VW Golf mit Ravensburger Kennzeichen eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt ist bislang nicht klar, mit welchen Gegenstand die Scheibe eingeschlagen wurde, von einem Steinwurf sei allerdings nicht auszugehen. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Zeugenhinweise können an das Polizeirevier in Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 weitergegeben werden.