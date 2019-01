Hazel Brugger kommt nach Baienfurt

Die Kabarettistin Hazel Brugger tritt am Dienstag, 19. Februar, und am Mittwoch, 20. Februar, jeweils um 20.15 Uhr, im Hoftheater Baienfurt auf.

In ihrem zweiten Programm „Tropical“ spricht sie laut Ankündigung über die großen Themen dieser Welt. Welches sind die besten Drogen? Was hilft bei Schlafstörungen, und warum sind Rechtspopulisten die besseren Liebhaber? Gewohnt trocken und unaufdringlich baut Brugger in „Tropical“ ihr Universum auf und öffnet dem Publikum die Tür in ihr Gehirn. 2015 feierte die ehemalige Slam-Poetin mit ihrem ersten Programm eine umjubelte Kleinkunst-Sensation, so die Mitteilung. Sie gewann unter anderm den Deutschen Kleinkunstpreis 2017 und den Salzburger Stier 2017.

Die Vorstellung am Mittwoch ist bereits ausverkauft. Karten für die Dienstagsvorstellung gibt es ab 21,80 Euro unter www.tickets.schwaebische.de