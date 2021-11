Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erneut wurde die Hauptversammlung der Narrenzunft „Henkerhaus“ Baienfurt e.V. 1936 vom April in den Oktober verschoben und vom Zunfthaus Neunerbeck in die Gemeindehalle verlegt. So konnte Zunftmeister Thomas Kohler am 22.10. trotz der Abstandsregelung und dem notwendigem 3G-Nachweis weit über 50 Personen begrüßen. Nach der Totenehrung folgte ein kurzer Rückblick auf die Aktivitäten der Zunft im Zeitraum 2020/2021. Die Fasnetsveranstaltungen 2021 konnten bis auf die Messe für Narren nur virtuell stattfinden. Zur Hauptfasnet erhielten dafür die aktiven Zunftmitglieder einen närrischen Gruß in Form der „Stubafasnet“. So konnte zumindest in den eigenen vier Wänden närrische Stimmung aufkommen. Nach vielen abgesagten Veranstaltungen konnte endlich im Sommer 2021 für die Kleinen das Ferienprogramm starten.

Die Baienfurter Narren nahmen im Sommer am Landschaftshock Bad Saulgau und am Seniorenhock in Weingarten teil.

Das Team „Narrenzunft Henkerhaus“ konnte beim Stadtradeln den 2. Platz in der Gemeindewertung verteidigen. Der Säckelmeister informierte über den Stand der Zunftkasse und zeigte sich auch mit dem Ergebnis der Spendenaktion der Kreissparkasse Ravensburg „Unsere Kleinsten ganz groß“ sehr zufrieden. Dank des Erlöses können fünf neue Kinderhäser in Auftrag gegeben werden.

Nach der Entlastung des Zunftrats folgten die turnusgemäßen Wahlen eines Teils des Zunftrats. Anschließend fanden die diesjährigen Ehrungen langjähriger Zunftmitglieder ausnahmsweise im Rahmen der Hauptversammlung statt, da weder Familienabend, noch Ehrenabend in der Fasnet 2021 stattfinden konnten. Geehrt wurden die Mitgliedschaften von 5, 11, 22, 33, 44 und 55 Jahren.

Nach den Ehrungen der langjährigen Mitglieder wurden drei Zunfträtinnen verabschiedet:

Tamara Wild (seit 2018), zuletzt als Zunftvögtin der Kardelhannes und Leiterin der Kommission III (Betreuung der Zünfte und Quartiermeisterin) beim Landschaftstreffen 2020.

Luisa Badekow (seit 2018) als Stellvertretende Zunftvögtin der Vögel.

Bettina Merk (seit 2018) als Stellvertretende Zunftvögtin der Blumen.

Auch die langjährige Zunftschreiberin Andrea Capelli wurde verabschiedet und für ihre über 25-jährige Tätigkeit im Zunftrat zur Ehrenzunfträtin ernannt.

Zur aktuelle Planung: Man geht davon aus, dass Saalveranstaltungen unter Einhaltung von 3G/2G möglich sein werden. Das Maskenabstauben, das Narrenbaumstellen, und das Rathausschließen sind ebenfalls geplant.