Hasenfutter entzündet sich selbst

In Baienfurt ist es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden zu einem Brand auf einem Balkon gekommen.

Eine 47-Jährige hatte laut Pressemitteilung der Polizei auf dem Balkon Sägespäne und Hasenfutter gelagert, die sich selbst entzündeten. Das Feuer beschädigte unter anderem Gartenstühle, Rollläden und ein Fenster. Es konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch nicht beziffern.