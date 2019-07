Harte Duelle auf der Ringermatte

Sehenswerten Ringkampfsport bekamen die Zuschauer geboten, die am Samstag trotz der hochsommerlichen Temperaturen in die Baienfurter Sporthalle gekommen waren. Bei der 25. Auflage des internationalen Großen Preises von Baden-Württemberg kamen starke Ringer aus Baden-Württemberg, aber auch aus Österreich und der Schweiz. In der Gesamtwertung gab es einen Sieg des AC Hörbranz.

Exakt 229 Kämpfe sind in der Baienfurter Sporthalle über die Bühne gegangen. In der letzten Begegnung des Großen Preises bestritten Philipp Vanek (SV Johannis 07 Nürnberg) und Malte Ziegler (TSV Ehningen) das Finale der 97-kg-Klasse im griechisch-römischen Stil. Der Nürnberger setzte sich mit 8:3 durch. Für Ehningen war es die einzige Platzierung unter den besten Drei an diesem Wettkampftag. Bei den fränkischen Vertretern der 2. Bundesliga Süd kam noch ein Silberrang und ein vierter Platz hinzu.

Zehn Top-drei-Platzierungen

In der Vereinswertung spielten beide Mannschaften daher kaum eine Rolle. In diesem Klassement behaupteten sich fünf ausländische Staffeln unter den ersten Zehn. An der Spitze vollzog sich ein Wechsel vom letztjährigen Pokalgewinner RC Willisau (Schweiz) zum neuen österreichischen Titelträger AC Hörbranz (26 Punkte). Von elf Teilnehmern brachten die Vorarlberger zehn im Platzierungsbereich unter. Stefan Huster errang in der 125-kg-Klasse Freistil den Turniersieg. Die mit 20 Zählern zweitplatzierten Schweizer glänzten durch Timon Zeder (61 kg, Freistil) und Michael Portmann (72 kg, Greco) zweimal mit Einzeltiteln.

Dritter und damit bester deutscher Verein wurde die RG Waldkirch-Kollnau (16 Punkte) aus dem Elztal im mittleren Schwarzwald. Sehr eng ging es auf den folgenden drei Rängen zu, da die platzierten Vereine alle 15 Punkte aufwiesen. Wegen zwei Einzeltiteln gegenüber nur einem Turniersieg behauptete sich der ASV Nendingen vor den heimischen KG-Kämpfern, die damit einen respektablen Turniererfolg aufwiesen. Weder einen Gold- noch einen Silberplatz benötigte die RR Tuggen (Schweiz), um bei ebenfalls 15 Zählern noch den sechsten Platz einzunehmen.

Insgesamt zeigten die knapp 130 Teilnehmer gute Kämpfe. Vor allem die Finalbegegnungen zogen die Zuschauer in ihren Bann und bargen mitunter Zündstoff. So in der Finalbegegnung der 74-kg-Klasse im Freistil, die von den Brüdern Stefan und Marcel Käppeler (KSV Taisersdorf) bestritten wurde. Beide hatten in den Vorkämpfen ihren jeweiligen Pool beherrscht, bevor sie im Duell um den Goldpokal aufeinandertrafen. Nach Runde eins lag Marcel Käppeler gegen seinen älteren Bruder mit 6:3 vorn, doch dann gewann der auch aufgrund seiner Zweitliga-Erfahrung (ASV Urloffen) die Oberhand und holte mit 16:6 überlegen den Titel. In dieser Kategorie holte sich in Heshmat Akbari ein Baienfurter per Schultersieg über Marian Rall (KSV Winzeln) die Bronzemedaille.

Den einzigen Turniererfolg für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt steuerte Patrick Sorg bei. Zwei überlegene Poolsiege hatten ihn ins Finale der 67-kg-Kategorie (Greco) gebracht, wo er mit 5:0 in Führung lag, als sein Kontrahent Baris Diksu (ASV Nendingen) sich bei der Abwehr eines Durchdrehers an der Schulter verletzte und aufgab. Lukas Bucks Kampf in dieser Klasse um Platz fünf endete gegen Khamzat Termarbulatov (StTV Singen) mit einer Niederlage und dem sechsten Rang. Sein Bruder Moritz Buck wurde nach drei Erfolgen Zweiter in der 61-kg-Klasse im Freistil.