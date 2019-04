Hannes Ringlstetter gibt flammendes Bekenntnis zu Niederbayern

Der Mensch glaubt ja gern, dass alles einen Sinn hat – das ist falsch, klärt Hannes Ringlstetter gleich zu Beginn seines Auftritts im ausverkauften Hoftheater auf: Alles hat einen Grund. Folgerichtig heißt das Programm, das er quasi als Vorpremiere in Baienfurt präsentiert, auch „Aufgrund von Gründen“.

Ringlstetter ist im niederbayerischen Straubing aufgewachsen und hat sich die Bühne viergleisig erobert: Seine Band „Schinderhannes“ genoss in den 90ern in Regensburg Kultstatus. Als Kabarettist bei Günter Grünwald und als Schauspieler bei „Hubert und Staller“ wurde er bekannt, spätestens als Moderator seiner Late Night-Show im Bayerischen Rundfunk ist er eine feste Größe der bayerischen Kulturszene.

Das Tempo ist zu Beginn eher gemächlich: Mit verschiedenen Dialekten singt er suchend nach Reimen auf seinen Namen, erzählt von Albträumen über die TV-Quote und stellt die neuen Nachbarn in München vor: Sören, Helene und Joel werden zum Inbegriff des zeitgemäßen Irrsinns zwischen Sushi und Familienidyll-Hölle. Das holpert hier und da, ein bisschen Feinjustierung und Straffung wäre schön. Die Richtung jedoch ist stimmig: Ringlstetter spielt nicht, er ist einfach er selbst.

Ruppige Zärtlichkeit

Er hat ein genaues Auge auf seine Niederbayern und deren ganz eigene ruppige Zärtlichkeit: Für eine Aussage braucht es oft nur ein Wort, warum einen ganzen Satz darum? Er erzählt Anekdoten vom flachen Land, wo der Getränkemarkt-Alkoholiker nach einer TV-Doku sinniert: „Dea Bam safft jen Dog zeatausnd Litta Wassa – und de Oide regt si auf zwengs zea Hoibe!“ (Deutsch: Die Eiche nimmt jeden Tag 10 000 l Wasser auf – und meine Gattin empört sich wegen fünf Liter Bier!).

Hannes Ringlstetter erweist sich als großer Song-Poet: Das Ende einer Beziehung kulminiert im Vergleich mit zwei Cowboys: „Jeder hat die Hand am Colt und könnte zieh’n / Doch sie dreh’n sich einfach um und geh’n“. Sein „Niederbayern“ ist eine bittersüße Liebeserklärung an Land und Leute – mit Sensibilität statt Sentimentalität, mit Selbstironie statt „Mia san mia“-Schmarrn. Geradezu physisch ist man dabei, wenn er von der „bayerischen Apokalypse“, der Erdinger Therme, schwadroniert: Im dortigen FKK-Bereich ist im Becken eine Weißbierbar, und die darum versammelten Männer tragen zur Erwärmung des Badewassers bei – jetzt wird‘s schaurig! Der einzig positive Trennungsschlager „Du kannst von mir aus sofort geh’n“ in der Howard Carpendale-Version ist grandios, wie die gesamte zweite Hälfte des Programms.

Schönster Satz des Abends, gerichtet an den Nachbarssohn: „I hob koa Klimaerwärmung braucht, dass i am Freitag ned in’d Schui ganga bin!“ (Deutsch: Ich benötigte seinerzeit keine Klimaerwärmung, um freitags die Schule zu schwänzen).