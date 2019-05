Handlauf kostet nun doch fast 100 000 Euro

Der geplante Umbau des Handlaufs im Rathaus hat in Baienfurt hohe Wellen geschlagen. Nun zog der Gemeinderat einen Schussstrich und vergab die Arbeiten. Den Zuschlag bekam die Schreinerei Dreher aus Baindt, die mit 78 462 Euro brutto das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte. Nebenkosten wie Architekten- und Ingenieurleistungen eingerechnet, belaufen sich die Gesamtkosten jetzt auf 98 296 Euro. Sie erreichen damit nahezu die Summe von 100 000 Euro, die dafür im Gemeindehaushalt 2019 eingestellt ist.

Architekt Tim Kilian vom planenden Stuttgarter Architekturbüro hatte die Gesamtkosten in der März-Sitzung des Gemeinderats noch mit schätzungsweise 83 000 Euro angegeben. Das Angebot der Firma Dreher überschreitet die Kostenschätzung von 64 182 Euro (reine Baukosten) um 22 Prozent, also um mehr als 14 000 Euro. Das sei aufgrund der aktuellen Marktsituation „nicht unüblich“, bemerkte dazu die Gemeindeverwaltung in ihrem Arbeitspapier. Die Offerten der beiden anderen Bieter, die nicht zum Zuge kamen, beliefen sich auf rund 100 000 und 112 000 Euro. Die Ausführung erfolgt in Mahagoniholz, aus dem auch der bisherige Handlauf besteht. Vor allem das war in Baienfurt kritisiert worden.

„Vorgabe des TÜV“

Bürgermeister Günter A.Binder verteidigte das Projekt erneut. Es handle sich um eine Vorgabe des TÜV. Der Handlauf sei zu niedrig, die Abstände zwischen dem Beton und dem Handlauf seien zu groß. „Wir müssen was tun.“ Wenn da was runterfalle, sei die Gemeinde verantwortlich, ergänzte die Bauamtsleiterin Anja Lenkeit. „Das ist keine Luxus-Variante“, stellte der Bürgermeister fest. Seit dem Neubau des Rathauses im Jahre 1970 hätten alle Gemeinderäte den baulichen Charakter des Hauses gewahrt. Man könne anstelle des Handlaufs nicht irgendwas mit Stahl und Glasplatten konstruieren. Auch die Holzvertäfelung des Rathaus-Inneren besteht aus Mahagoni. Der Handlauf, insgesamt fast 100 laufende Meter, ist nur 80 Zentimeter hoch, muss nach den Vorgaben des TÜV aber 100 Zentimeter hoch sein.

Als einzige der vier Ratsfraktionen stimmten die Grünen und Unabhängigen (G+U) gegen einen neuen Handlauf aus Mahagoni. Diese Lösung sei zu teuer, bekräftigte G+U-Sprecher Uwe Hertrampf in der jetzigen Ratssitzung das Nein seiner Fraktion, und so sehe man das auch in der Bevölkerung. Brigitta Wölk, Sprecherin der SPD, begründete ihr Ja zu Mahagoni mit dem Hinweis, das Rathaus sei ein öffentliches, repräsentatives Gebäude. Auch Richard Birnbaum (VWV), Andrea Arnhold (CDU) und Rainer von Bank (FW) setzten sich für die Ausführung in Mahagoni ein.

Die Idee, Teile des alten Mahagoni-Handlaufs wiederzuverwenden, wird nicht realisiert. Man befürchtet störende Farbunterschiede und Risse-Bildung beim alten Holz. Die Firma Dreher bezahlt der Gemeinde 750 Euro für das Holz des alten Handlaufs. Der neue entsteht aus zertifiziertem Mahagoniholz und soll abschnittsweise eingebaut werden.