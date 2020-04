Hallenbad Baienfurt soll bald wieder öffen

Seit mehr als sieben Jahren wird das Hallenbad Baienfurt durch eine Genossenschaft betrieben. Diese besondere Betriebsform hat die damalige Schließung des Hallenbades verhindern können. Mit großem ehrenamtlichem Engagement ist es seitdem gelungen, mit einer besseren Auslastung und einem breit gefächerten Kursprogramm die Attraktivität und die Nutzung des Hallenbades zu steigern. Das teilt die Genossenschaft in einer Pressenotiz mit.

Auch in der aktuellen Situation gebe es viel zu tun, um die Existenz des Hallenbades zu sichern. Die Mitarbeiter seien inzwischen in Kurzarbeit und auch Soforthilfe wurde beantragt.

Die vorgezogene Jahresrevision, der Austausch des Wassers im Becken und die große Reinigung im Hallenbad Baienfurt sind abgeschlossen, heißt es in der Mitteilung weiter. Hierdurch sei im Sommer im Hallenbad keine Schließzeit mehr notwendig. Somit könne unmittelbar, wenn seitens der Regierung die Freigabe kommt, der reguläre Badebetrieb und der Kursbetrieb wieder aufgenommen werden.

Um die Kurse mit der entsprechenden Anzahl an Terminen durchführen zu können, wird der Kursbeginn aller Sommerkurse nach hinten verschoben. Dieser Kursblock wird dann bis in die Sommerferien hinein reichen. Anfängerschwimmkurse, die für die Osterferien geplant waren, wurden bis in die Pfingstferien verschoben.

Auch das Hallenbad Baienfurt ist, wie alle Schwimmbäder, von der derzeit erforderlichen Schließung betroffen. Die ausbleibenden Eintritte ins Hallenbad und Kursgebühren bedeuten eine große Bedrohung. Termine vom Winter-Kursblock (Januar bis April) konnten aufgrund der aktuellen Situation nicht zu Ende geführt werden. Es sind dennoch Ausgaben für den Betrieb entstanden. Deshalb bitten alle ehrenamtlich tätigen Vorstände der Genossenschaft die Kursteilnehmer um Solidarität. Vielleicht sei es den Teilnehmern möglich, auf eine Rückerstattung der Gebühren zu verzichten, um in der aktuellen Situation die finanzielle Bedrohung für das Hallenbad zu reduzieren.

Wo möglich geht das Hallenbad Baienfurt nächste Schritte. Eine Verordnung des Sozialministeriums für den Profi- und Spitzensport macht ein Training für diese Zielgruppe unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Dieser Verordnung kommen die Betreiber nach und ermöglichen dem Spitzensport unter Einhaltung aller Voraussetzungen und dem Ausschluss der Öffentlichkeit den individuellen Trainingsbetrieb.