Gut besuchter Tauschtag mit Ausstellung

Nach zweijähriger Pause veranstaltete der Phila-Club Ravensburg/Weingarten, verbunden mit den Briefmarkenfreunden Baienfurt, wieder einen Tauschtag mit sehenswerter Ausstellung und einer kleinen Börse.

Die Veranstaltung in der Gemeindehalle Baienfurt erfreute sich über einen guten Besuch und auch die anwesenden Händler zeigten sich über den Verlauf recht zufrieden. In ihrem Angebot präsentierten sie neben Briefmarken und Ansichtskarten auch wertvolle Münzen. Die Experten vom Verein konnten vielen Besuchern bei der Begutachtung von Sammlungen behilflich sein. Die Ausstellung im Eingangsbereich fand beim interessierten Publikum großes Interesse. Dabei waren besonders die vielfach prämierte Ausstellung Katzen-ABC, die Themen Malerei, Kreuzerzeit in Württemberg, Eröffnung des Postverkehrs zwischen Preußen und Russland sowie die alten Postkarten von Baienfurt und seinem Waldbad zu nennen. Auch das Angebot für die Jugend wurde gerne angenommen.