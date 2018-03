Grundstückseigentümer besteht auf Discounter im Baienfurter Baugebiet

Rein planerisch nimmt das neue Baienfurter Baugebiet Altdorfer Ösch Gestalt an. Es liegt am Ortseingang, rechts der von Weingarten her kommenden Landesstraße. Das Lindauer Planungsbüro Sieber stellte jetzt im Gemeinderat seinen Vorentwurf vor, in seiner Märzsitzung soll das Gremium darüber entscheiden. Letzten Endes wird das neue Baugebiet nur durch einen Deal ermöglicht. Der Grundstückseigentümer bestand darauf, dass sich in dem Gebiet auch ein Discounter ansiedelt, für den ein großer Parkplatz vorgesehen ist.

Bürgermeister Günter A. Binder sprach Klartext: „Wir kommen nicht zu dem Baugebiet, wenn wir den Discounter nicht zulassen.“ Vorgesehen sei ein Markt mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmetern, kein Vollsortimenter; denn davon gibt es in Baienfurt mit Rewe und anderen schon genug. Wer sich da ansiedeln will, ist der Gemeindeverwaltung offenbar bekannt, genannt wurde der Name in der Sitzung, an der auch zahlreiche Nachbarn teilnahmen, allerdings nicht.

Das Grundstück misst etwa zwei Hektar. Es wird das erste größere Baugebiet sein, das während der vergangenen zehn Jahre in Baienfurt erschlossen wurde. Das Gelände befindet sich im Besitz eines Landwirts, der dort eine Hofstelle betreibt. Die Hofstelle Joos soll abgebrochen und durch eine neue ersetzt werden. Vorgesehen ist eine Maschinenhalle samt Wohnung. Vieh hält der Landwirt nicht, Immissionen gibt es keine, der Landwirt besitzt Grünland und Äcker.

Viehhaltung soll im Rahmen des Bebauungsplans ausgeschlossen werden, empfehlen die Mitarbeiter des Planungsbüros Sieber. Sie plädieren auch dafür, keine Tankstelle, keinen Gartenbaubetrieb, keine Vergnügungsstätte und keine Beherbergungsstätte zuzulassen. Ihr Vorschlag, in dem neuen Baugebiet die unterschiedlichsten Dachformen vom Pultdach bis zum Flachdach zu erlauben, stieß in der Ratsdebatte auf Kritik. Vor allem am Rande der Bebauung, in Richtung Weingarten, brauche man ein einheitliches Bild, fand Richard Birnbaum, Sprecher der Freien Wähler. Es geht hier um sechs Gebäude. Entscheidungen darüber wird es erst in der Märzsitzung geben. Auch die Gebäudehöhen sind noch nicht festgelegt.

Öffentlicher Erörterungstermin

Wie geht es weiter? Schon jetzt seien im Rathaus Bedenken und Anregungen von Anliegern vorgebracht worden, der Plan werde nach dem Ratsbeschluss öffentlich ausgelegt, machte die Bauamtsleiterin Anja Lenkeit deutlich. Der Bürgermeister stellte einen öffentlichen Erörterungstermin in Aussicht. Der Bauplatzpreis werde dem in Baienfurt üblichen entsprechen, versicherte Binder. Die Bodenrichtwertekarte der Gemeinde sah schon vor einigen Jahren für ein benachbartes Gebiet einen Grundstückspreis von 250 bis 270 Euro pro Quadratmeter (erschlossen) vor. Gut möglich, dass der Preis im neuen Baugebiet auf mehr als 300 Euro klettert. Den Quadratmeterpreis legt der Gemeinderat fest.

Begeistert von dem Lebensmittelmarkt sei keiner, bemerkte Uwe Hertrampf, Sprecher der G+U, doch sprach sich auch kein Gemeinderatsmitglied gegen den Deal aus, um das Baugebiet nicht zu gefährden.