Großer Erfolg beim Bibelausstellung-Wettbewerb

Das älteste Buch der Region in Privatbesitz ist eine Auslegung zum Buch der Psalmen aus der Heiligen Schrift, gedruckt 1594 in Leipzig. Die Auslegung stammt von Hieronymus Mencel (1517-1590). Der evangelische Theologe war Generalsuperintendent in Eisleben. Seine Psalmenauslegung war unter den Evangelischen sehr beliebt. Schon Martin Luther beschrieb die Psalmen als „die kleine Bibel“. Der fast 500 Jahre alte Bibelkommentar wird noch bis Pfingstsonntag in der hoch informativen Bibelausstellung in der Christlichen Brüdergemeinde Baienfurt in der Baindter Str. 11 zu sehen sein.

Die Bibelausstellung des Qumran- und Bibelexperten A. Schick (Sylt) präsentiert in zehn Abteilungen mit hunderten von Exponaten die spannende Geschichte der Bibelüberlieferung in Schrift und Druck. Die Bibelausstellung in Baienfurt wird aus Anlass des 500-Jahr-Jubiläums der Veröffentlichung des Neuen Testaments von Luther präsentiert. Luther hatte 1521/1522 in nur elf Wochen das Neue Testament während seiner „Gefangenschaft“ auf der Wartburg in die deutsche Sprache übersetzt. 13 Jahre später war die gesamte Bibelübersetzung abgeschlossen. Die Verdeutschung der Bibel durch Martin Luther war nicht nur das Medienereignis der beginnenden Neuzeit, sondern ein Welt veränderndes dazu. Fast alle Bibelübersetzungen in die Nationalsprachen fußen auf der deutschen Bibel von Martin Luther. Diese hat zudem zu unserer hochdeutschen Sprache geführt und die gemeinsame Bibellektüre half, die Landesgrenzen zu durchbrechen.

In der Bibelausstellung sind eine Vielzahl von Bibelausgaben aus der Reformationszeit und davor zu sehen. Nur wenige wissen, dass es vor Martin Luther schon 18 gedruckte deutsche Bibelausgaben gab. Von diesen bibliophilen Schätzen sind in der Ausstellung Originale beziehungsweise Faksimiles (perfekte Nachdrucke) ausgestellt. Man müsste eine Vielzahl von Museen besuchen, um all diese Bibelausgaben zu sehen. Das große Anliegen der Bibelausstellung ist es, diese seltenen Bibeldrucke in einer einzigen Dokumentationsshow zu zeigen.

Die Ausstellung ist noch bis 5. Juni täglich 16 bis 20 Uhr zu bewundern. Zwecks Führung bitte um Kontaktaufnahme bei Dietrich Weber (0174-3871330 oder dietrich.weber@baptisten-baienfurt.de).