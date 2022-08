Gewerbesteuer-Einnahmen steigen voraussichtlich auf fünf Millionen Euro

Die Gewerbesteuer, Haupteinnahmequelle der Gemeinde Baienfurt, wird in diesem Jahr auf schätzungsweise fünf Millionen Euro steigen, 600 000 Euro mehr als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt. Das teilte Gemeindekämmerer Robert Hoffmann dem Gemeinderat jetzt in einem Zwischenbericht zum sogenannten Haushaltsvollzug mit. Die zweite große Einnahme, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, wird hingegen mit rund vier Millionen Euro etwa rund 300 000 Euro weniger bringen als im Haushaltsplan vorgesehen.

Hoffmann legte jedoch Wert auf die Feststellung, dass es sich bei diesem Zwischenbericht lediglich um eine Momentaufnahme handle. Vor allem Steuerschwankungen seien an der Tagesordnung, die Steuereinnahmen daher zurückhaltend kalkuliert. Darüber hinaus sei eine verlässliche Prognose über die Höhe der Investitionen kaum möglich.

Nach Berechnungen des Baienfurter Gemeindekämmerers wird der Haushalt 2022 erneut mit einem negativen Ergebnis abschließen. Er kalkuliert mit einem Minus vom 1,479 Millionen Euro, was im Vergleich zum Haushaltsansatz vom Februar immerhin eine Verbesserung um mehr als 1,7 Millionen Euro darstellen würde. Die liquiden Mittel, früher Rücklagen genannt, gab Hoffmann mit mehr als sechs Millionen Euro an, die Festgeldanlagen mit zehn bis zwölf Millionen Euro.

In einem Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre betonte er, es bestehe weiterhin die Notwendigkeit, Kosten einzusparen. Dies stelle eine schwierige Aufgabe für Verwaltung und Gemeinderat dar. Der Kämmerer weist auf die steigende Inflation sowie Entwicklung der Energie- und der Baupreise hin. Zudem stelle sich die Frage, wie lange die Gemeinde Baienfurt die zahlreichen zusätzlichen und freiwilligen Aufgaben wahrnehmen und finanzieren könne. Das Thema freiwillige Aufgaben spielt im Gemeinderat seit Längerem eine große Rolle.