Gestürzte 80-Jährige aus Baienfurt wird ins Krankenhaus gebracht

Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einer Seniorin ausgerückt, die in ihrer Wohnung im Baienfurter Ortsgebiet gestürzt war und alleine nicht mehr aufstehen konnte.

Am Donnerstagmittag meldete der besorgte Schwiegersohn der Frau, dass er die 80-Jährige durch ihre geschlossene Wohnungstüre hören könnte. Er ging laut Polizeibericht davon aus, dass sich die Dame in einer Notlage befand. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür der Dame geöffnet und die auf dem Boden liegende Seniorin gefunden, die hier offensichtlich schon mehrere Tage gelegen hatte. Zur medizinischen Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.