Die Außenstelle Baienfurt der Volkshochschule bietet passend zum Thema eine Fahrradexkursion mit Klaus Bielau, dem Wassermeister des Zweckverbandes Wasserversorgung Baienfurt-Baindt an, zur Trinkwasserquelle Weißenbronnen an. Es geht es über Kickach entlang der Wasserleitung nach Weißenbronnen. Dort wird Wassermeister Klaus Bielau die Quellfassung zeigen. Über Fuchsenloch geht es zu den Hochbehältern nach Köpfingen und Briach. Die Teilnahme ist laut Ankündigung kostenlos. Termin ist am Samstag, 11. Mai. Bei schlechtem Wetter wird auf den 18. Mai ausgewichen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Rathausplatz Baienfurt. Die Exkursion dauert etwa vier Stunden. Anmeldungen werden im Rathaus Baienfurt bis Donnerstag, 9. Mai, unter der Telefonnummer 0751 / 400028 entgegengenommen. (sz)