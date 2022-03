Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Aktion „Gemeinsam (an)packen“ für die Ukraine mit der Bibel-Mission e.V. war ein voller Erfolg!

Besonderer Dank gilt der Firma W.I.R. Abt GmbH in Ravensburg, die uns einen 3,5 Tonnen-Transporter samt Tankfüllung zur Verfügung gestellt hat, der Firma Bausch GmbH für kostenlose Müllentsorgung, der Metzgerei Huber in Aulendorf, die rund 150 Dosen Eintopf und Familie Heilig, die etliche Dosen Wurst spendeten, Multerhof Aulendorf und Michi´s Anhängervermietung für großzügige Lebensmittelspenden, das Jugendhaus Baienfurt für Sachspenden und das Möbelhaus Rundel für 50 Matratzen sowie Bettdecken und Kissen.

Ein ganz herzlicher Dank auch an alle privaten Spender und Helfer! Gemeinsam konnten wir den W.I.R. Transporter und einen 7,5 Tonnen-LKW randvoll mit dringend benötigten und erwarteten Bekleidung, Lebensmitteln, Hygieneartikeln sowie Gegenständen für den elementaren Bedarf füllen. Die Ladung wurde am Samstag, den 12. März zum Lager der Bibelmission e.V. in Niedernberg gefahren, wo alles in missionseigene LKWs verladen wurde. Von dort aus wird alles in die Flüchtlingsauffangstationen an den ukrainischen Grenzen sowie direkt in die Kriegsregion gebracht.