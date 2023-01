Gemeindemedaillen für Ehrenamtliche

13 Baienfurterinnen und Baienfurter, zumeist Ehrenamtliche, hat der Gemeinderat mit der Gemeindemedaille in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet. Bürgermeister Günter A. Binder überreichte die Medaillen beim Neujahrsempfang und würdigte ihre Verdienste. Gold bekamen Thomas Meschenmoser und Arthur Pfau. Meschenmoser gehört seit 40 Jahren der Freiwilligen Feuerwehr an, war auch stellvertretender Kommandant. Arthur Pfau war wichtiges Gründungsmitglied der Genossenschaft Hallenbad und ist bis heute deren Vorstandsvorsitzender. Ohne diese Genossenschaft hätte das Bad wohl schon vor zehn Jahren geschlossen werden müssen.

Silber erhielten sechs Baienfurter: Elisabeth Muschel und Beatrix Onischke, von 2008 bis 2022 das „dynamische Duo“ an der Spitze des Katholischen Frauenbundes, besonders engagiert auch in Sachen Ökumene. Willi Muschel, Vorstand der Bürgerstiftung, zu deren Gründern er schon im Jahre 2011 gehörte. Eberhard Thoma, der seit 25 Jahren das sogenannte Nickel-Karussell beim Baienfurter Marktplatzfest betreibt und sich seither mit einem Fahrpreis von zehn Cent, also einem Nickel begnügt, so dass alle Kinder in den Genuss kommen, ihre Runden zu drehen. Idealismus, der anderen Freude macht, lobte der Bürgermeister. Der Rechtsanwalt im Ruhestand, Helmut Steinhauser, bekam die Medaille in Silber, weil er vielen örtlichen Gemeinschaften in wichtigen juristischen Angelegenheiten zur Seite steht, auch als Kassenprüfer. Werner Muschel leitete seit 2006 als erster Vorsitzender den Männerchor Liederkranz, des ältesten noch bestehenden Vereins in Baienfurt, ein wichtiger Kulturträger in der Gemeinde.

Bronze gab’s für fünf Baienfurter: Sieglinde Heisel engagiert sich seit 36 Jahren im Pflegeheim St. Barbara, seit 2002 im Auftrag der Stiftung Liebenau. Mariette Schöllhorn arbeitete zehn Jahre lang ehrenamtlich im Mensa-Team der Achtalschule, als Jugendbegleiterin und in der Küche und spendete ihr Honorar komplett dem Förderverein der Schule. Thomas Fitzel und Michael Habnitt können auf eine 30-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr zurückschauen. Ralf Härtel ist seit 2011 ein wichtiger Ansprechpartner der Briefmarkenfreunde Baienfurt. Durch die Briefmarkenbörse und Sondermarken zum Altdorfer Wald machte er Baienfurt auch überregional bekannt.

Wie der Bürgermeister bekanntgab, ist Stefanie Mehre vom Gemeinderat zur neuen Leiterin des Hauptamts gewählt worden. Mehre arbeitete schon bisher in dieser wichtigen Abteilung. Sie ist Nachfolgerin von Andreas Lipp, der seit Kurzem als Ortsvorsteher in einem der Teilorte der Stadt Friedrichshafen amtiert.