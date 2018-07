Gefällt: Gemeinde holzt 17 Pappeln ab

Gut 60 Jahre haben sie gebraucht, bis sie so hoch wuchsen – 30 und mehr Meter. Jetzt werden die Pappeln im Baugebiet Breite nahe der Sportanlage Achperle gefällt. Viele sind schlicht „vergreist“. In den Baumkronen tritt mehr und mehr Totholz auf, das herabzustürzen droht und eine Gefahr für Passanten, auch für Besucher der Sportanlage, darstellt. Bei nur wenigen Stimmenthaltungen hat der Baienfurter Gemeinderat beschlossen, die 17 Bäume fällen zu lassen.

Schon Ende November vergangenen Jahres beschäftigte das Thema den Rat. Weil Zweifel aufkamen, ob wirklich alle Pappeln der Kettensäge zum Opfer fallen müssen, fanden mehrere Ortstermine statt. Nach der vierstündigen Hallenbad-Sitzung diskutierte der Gemeinderat ausführlich über die Pappeln. Bauamtschefin Anja Lenkeit sagte, auch die Nähe der Pappeln zum geplanten neuen Kunstrasenplatz mache Probleme. Weil Pappeln Flachwurzler sind, drohen Teeraufbrüche. Der künftige Kunstrasenplatz könnte nachhaltig geschädigt werden.

Pflegeaufwand pro Baum: 900 Euro

An den Ortsterminen nahm auch der Forstexperte Gerhard Maluck teil. Pappeln seien ebenso wie Eichen in Siedlungsgebieten problematisch, betonte er. Nach etwa 60 Jahren finde bei ihnen eine „Vergreisung“ statt. Die Folge: In den Baumkronen trete vermehrt Totholz auf. Malucks Rat: In den Baumkronen sollten mindestens zweimal im Jahr Sichtkontrollen stattfinden und schadhafte Äste herausgeschnitten werden. Das besorgt ein Steiger. Jährlich, so Anja Lenkeit, entstehe so in Baienfurt ein Pflegeaufwand von mindestens 800 bis 900 Euro pro Baum.

Ersatzbäume neben den alten Pappeln hat man in Baienfurt schon gepflanzt. Sie wollen aber wegen der alten Pappeln nicht so recht wachsen. Wird der Altbestand gefällt, habe der Nachwuchs mehr Luft. Die Fällaktion sollen Bauhof und Gärtnerei in Eigenregie besorgen.

Im Gemeinderat fand die Aktion breite Zustimmung, es gab nur einzelne Stimmenthaltungen. Auch der Sprecher der grün-alternativen Fraktion, Uwe Hertrampf, räumte die Notwendigkeit ein. Toni Stärk (CDU), der in unmittelbarer Nachbarschaft der Pappelallee wohnt, regte an, wenigstens ein paar Baumstücke als Totholz liegen zu lassen – für die Kleinlebewesen.

Wie Anfang Januar berichtet, werden auch die Pappeln in der Herzog-Albrecht-Allee in Altshausen gefällt – aus den gleichen Gründen wie die in Baienfurt. Etwa 100 Bäume sollen in Altshausen neu gepflanzt werden. Man favorisiert Hainbuchen und Amerikanische Stadt-Linden. Altshausen rechnet mit Kosten von rund 60 000 Euro für die Neupflanzung.